Csütörtök reggel a Hiemer-ház házasságkötő termében már gyülekeztek az állampolgársági esküt letenni készülők, köztük a Volán hátvédje, Henrik Nilsson is. Nem sokkal a kezdés előtt jött a meglepetés, ugyanis Cser-Palkovics András polgármester után az egész csapat érkezett a helyszínre, meglepve ezzel társukat. Az ünnepélyes eskütétel után pedig Nilsson átvehette azt ezt igazoló hivatalos iratokat is, majd csapattársaival összeállt egy képre. Az újdonsült magyar állampolgár ajándékot is kapott a többiektől, egy I. Henriket ábrázoló plakátot az ő arcképével photoshopolva.

– Kellemes meglepetés volt, hogy eljött az egész csapat az eskütételre. Azt gondolom, hogy egy kiváló játékos és ember döntött úgy, hogy immáron magyar állampolgár is kíván lenni. A köztársasági elnök asszony az okiratot kiállította, de ezt ilyenkor egy eskütétel keretében adjuk át. Havi szinten van eskütétel, mindig különleges pillanatok ezek. Van olyan, hogy magyar nemzetiségűek érkeznek a nagy világból és lesznek állampolgárok, és vannak, akik a világ más országaiból érkeznek és az élet különböző területe ide sodorta őket és úgy döntenek, hogy felveszik a magyar állampolgárságot is. Most egy kiváló játékossal és emberrel gazdagodtunk, a Volán és a magyar válogatott is. Azt pedig, hogy a csapat jelenlétében élhette ezt át, az neki is egy plusz motivációt és érzelmi töltetet adott ehhez a mai naphoz. Ez a csapat egységéről is sok mindent elmond, bizakodva várhatjuk az új évadot – mondta az esemény után Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere.

– Abszolút az ő kezdeményezése volt, már két szezont lejátszott Fehérváron, nagyon jól érzi itt magát, és motiváció volt neki az, hogy a magyar válogatottal is szerepeljen – árulta el a honosítás hátteréről Szélig Viktor, a fehérváriak GM-je. – Nilsson nem tudott arról, hogy az egész csapat is érkezik majd ide. Szemből aki látta az arcát azt mondta, nagyon meglepődött és jól esett neki. Ez egy csapatkezdeményezés volt, nagyon örültem neki, ez is mutatja, hogy bármilyen szituációba kerül egy játékos, akár egy ilyen ünnepélyes eskütételről legyen szó, a srácok mögötte vannak.

A csapat összeállt egy képre immárom magyar csapattársukkal, Nilsson Henrikkel (fehér ingben)

Forrás: Soós Attila

– Amikor ideigazoltam, nem voltak ilyen terveim, hogy állampolgár leszek – mondta Nilsson Henrik az eskü után. – Aztán végül így alakult, már tavalyi idényben felmerült ez a lehetőség, de nem tartott sokáig meghozni ezt a döntést, természetesen a családommal is megbeszéltük. Könnyű arra válaszolni, miért szeretünk itt élni, az emberek kedvesek, nem túl hideg az időjárás sem, bár most egy kicsit túl meleg számomra. Viccet félretéve szeretünk itt élni. Nagyon jól esett, hogy az egész csapat eljött ide ma reggel, meglepetés volt számomra, kicsit zavarba is jöttem. Készen állok az új idényre, sokkal jobban érzem magam, remélem, jó szezonunk lesz nem csak a Fehérvárral, hanem a válogatottal is.