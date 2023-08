– Kicsit szomorú vagyok, mert úgy érzem, az első félidőben le kellett volna rendezni a mérkőzést. Kicsit könnyelműek voltunk a befejezéseknél, és a végén ezt megbüntették a nyolcperces hosszabbítás során. Próbáltam rájönni, miért volt ennyi, de nem ezen múlt, hanem az első félidőben kihagyott helyzeteken – értékelt Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia FC vezetőedzője. – Félig tele a pohár és félig üres. A hozzáállás extra, a játék extra, de kicsit jobban oda kell figyelni, mert így az eredmény miatt van hiányérzetem. Több száz százalékos ziccert alakítottunk ki ellenfelünk kapuja előtt, ezeket értékesíteni kellett volna. Azt pedig, hogy az ellenfelünk mögénk kerüljön, hatékonyabban kellett volna megakadályoznunk. A Vidi egy erős kerettel rendelkező jó csapat, a jelenlegi helyezésük a tabellán nem tükrözi a valóságot, nagyon nehéz mérkőzést játszottunk a fehérvári csapat ellen.

A felcsúti vezetőedző azt is elárulta, miért szerepelteti az idei meccseken a középpályán, az előzőben még védőt játsszó Batik Bencét.

– Télen akár a csatársorba is beteszem, mert megígértem neki, hogy bejuttatom a válogatottba. Remélem, Marco Rossinak tetszett a játéka. Ha azt mondja Rossi, hogy szükséges, tényleg felteszem csatárnak, mert megérdemelné a lehetőséget a válogatottban.

Bartosz Grzelak meggyötörtnek tűnt a találkozó után, de a pontszerzésnek mindenképpen örülhetett.

A felcsútiak szereztek vezetést a Panchoban a 10. percben Plsek talált be, majd a szünet előtt Kenan Kodro fejesével egyenlített a Vidi. Jakub Plsek a 75. percben is betalált, s úgy tűnt, otthon tartja a pontokat a PAFC, de a 95. percben Katona Mátyás 16 méteres lövése pattant egy védőről a Puskás kapujába, pontot mentve ezzel

– Hoztunk néhány rossz döntést. Jobban kell védekezni, nem szabad gólokat kapni tíz perc után. De utána erősek voltunk, mi lettünk a jobb csapat a pályán, kontrolláltuk a játékot, azonban a Puskás Akadémia ilyenkor is erős ellenfél – vélekedett Bartosz Grzelak, a Fehérvár FC trénere. – Láthattuk, hogy Colley milyen jó futballista. A második félidőben is jól teljesített a csapat, a Puskás kicsit a semmiből szerzett ismét vezetést. Büszke vagyok, hogy ki tudtak egyenlíteni a játékosaim, nem sok együttes tudta volna ezt megcsinálni három vereség után. Ez nagyon biztató a jövőre nézve. Ez a mentalitás új dolog számomra, tavasszal még nem tapasztaltam meg itt, és szerintem a szurkolók is ezt várják el a csapattól. Amikor Kalmár Zsolt cserét kért, kicsit aggódtam, hiszen egyetlen edző sem örül annak, ha az egyik legjobbja lejön a pályáról, de szerencsére a kispadunkon is olyan jó játékosok vannak, mint például Pető Milán. Szerencsére a meccs után kiderült, hogy Kalmár Zsolt nem sérült meg, csak begörcsölt a lába, ezért kért cserét. Nagyon rég volt utoljára zsinórban három vereségem edzőként. Utálok veszíteni, azonban reálisan kell látni, hogy hol tartunk. Napról-napra látom a játékosok mentalitását az edzéseken és elképzelhetetlennek tartottam azt, hogy pont nélkül térjünk haza Felcsútról.



Puskás Akadémia–Fehérvár 2–2 (1–1)

Felcsút, Pancho Aréna, 3102 néző. Vezette: Andó-Szabó Sándor

Gólszerző: Plsek (11., 75.), ill. Kodro (39.), Katona Mátyás (90+5.)

A Puskás Akadémia FC augusztus 26-án 15.30-kor Kecskeméten vendégszerepel, a Fehérvár FC pedig augusztus 27-én 19.30-kor a Mezőkövesdet fogadja.