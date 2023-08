Két hete gyakorolnak a legutóbbi szezonban, a Falco mögött ezüstérmes fehérváriak, tízen pattogtatnak a Gáz utcai csarnokban. Ezúttal is ott volt már az első gyakorláson Takács Milán és testvére, Martin, a Körmendről szerződtetett fiatal center, Balogh Máté, a Nyíregyházáról visszatért korosztályos válogatott irányító, Kass Balázs, a szintén a Nyírségből érkező, irányítóként és hátvédként is bevethető Kiss Benedek, továbbá Góbi Marcell, Kertész Dávid, Osztoics Milán is tréningezik az Alba Regia Sportcsarnokban. Az U20-as gárda alapembere, Simon Dávid is az első csapattal készül az elkövetkező hetekben, majd minden bizonnyal visszatér korosztályos együtteséhez. A légiósok közül a tavalyi szezonban végig jól teljesítő magasember, Isaiah Philmore érkezett elsőként, a többi négy, tengerentúli vendégmunkást szombatra és vasárnapra várják, augusztus 21-én, hétfőn gyakorol először teljes kerettel a kék-fehér együttes. A szakmai munkát a hónap eleje óta a katalán vezetőedző – a rendkívül sikeres, tavalyi szezon zárása előtt szerződését két évvel meghosszabbító - Alejandro Zubillaga és segítője, Kertész Dávid felügyeli.