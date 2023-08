Mindkét együttes győzelemmel kezdte meg az új idényt, a felcsútiak a ligaújonc DVTK otthonában nyertek 1-0-ra, a találkozót szinte végig kontroll alatt tartotta a PAFC. Az Újpest is sikerrel mutatkozott be az új idényben, ennek Fejér megyében örültek a legkevésbé, hiszen a lila-fehérek a Fehérvár FC-t verték meg a fővárosban 2-1-re úgy, hogy majdnem egy óráig emberhátrányban játszottak.

– Esti mérkőzés lesz, amelyet szerintem mindenki nagyon szeret. Láttuk az Újpest–Vidit, kellemetlen ellenfél lesz a lila-fehér csapat, tíz emberrel is gólt szereztek, dicséretes, hogy emberhátrányban nyerni tudtak, de ettől még nem rezelünk be, itthon akarjuk tartani a három pontot – fogalmazott a felcsútiak honlapján az együttes csapatkapitánya, Szolnoki Roland, aki kitért a nyáron éppen az újpestiekhez igazolt exfelcsúti Kiss Tamásra, aki jó játékkal mutatkozott be új csapatában. – Biztosan nagyon készült az első újpesti meccsére, láthatóan nagyon motivált volt, két gólpasszt is adott – mindent megteszünk, hogy ellenünk ne legyen ilyen jó napja.