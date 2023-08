Fehérvár FC Női - Budaörs FC Női 4-2 (2-0)

Sóstói Stadion edzőpálya, 200 néző. Vezette: Bognár Petra

Fehérvár FC: Terestyényi - Szabó Emese, Romanoczki, Jánosi, Simon - Bognár P., Kozma - Ramor (Moldovan, 39., Czvetnics, 54.), Szabó B., Földvári - Szehofner (Szombati, 91.). Vezetőedző: Andorka Péter

Budaörs: Szőcs R. - Dencs, Sárosi (Szűcs, 65.), Buzás, Oláh - Tóth E. (Balázs-Hegedűs, 46.) - Kajdi (Kirschner, 65.), Fábián, Kardosi (Berencsi, 65.), Koch - Terdik (Lanczki, 74.). Vezetőedző: Horváth Ferenc

Gól: Földvári (3., 83., 85.), Szehofner (33. - büntetőből)

Kiállítva: Szűcs Á. (69.)

Ennél szebb bajnoki nyitányról nem is álmodhattak volna fehérvári lányok. A harmadik percben Bognár szerzett labdát, majd Szabó Bernadett futtatta Földvári Fannit, aki tíz méterről, estében pöccintett a bal alsó sarokba, 1-0. A hazaiaké volt a mezőnyfölény, s a 31. percben a nyáron szerződtetett Ramor Korinna harcolt ki egy büntetőt. A tizenegyest Szehofner Vivien végezte el, a fehérváriak támadója kilőtte a jobb alsó sarkot, 2-0. A szünet előtt elvesztette szélsőjét a Vidi, Ramor szerencsétlenül esett, a válla kiugrott a helyéről, amit a védelem tengelyében ténykedő - s emellett az egészségügyi teendőket is ellátó csapatkapitány - Romanoczki Kármen tett helyre.

Fordulás után is a vidis lányok domináltak, azonban ahogy fáradni kezdtek, egyre inkább pontatlanná, idegessé vált a játékuk. Talán ezt használta ki az újonc Budaörs, az 51. percben Koch két embert is megforgatott, Fábián Rebekához passzolt, aki 16 méterről a bal sarokba helyezett. 2-1. Szehofner kisodródott helyzetből leadott lövése jelezte, hogy nem ült rá az eredményre a Fehérvár FC. A 67. minutumban Földvári lépett ki, egyedül robogott a kapu felé, de Szűcs hátulról lerántotta, ezért a játékvezető kiállította a néhány perce beállt budaörsi védőt. Az emberelőnnyel sokéig nem tudott mit kezdeni a Vidi, aztán a hajrában Földvári még kétszer villant. A 83. percben Kozma küldte a labdát a védők mögé, Földvári jobbal helyezett szépen a hosszú alsóba, 3-1. Nem sokkal később Szabó Emese parádésan futtatta a 21 esztendős Földvári Fannit, a kapufa segítségével talált be szépen, mesterhármassal nyitva a szezont, 4-1. A legvégén Berencsi Boglárka egy tizenegyesből zárkóztatta a vendégeket, de a fehérváriak győzelme nem forgott veszélyben, 4-2.