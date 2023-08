A 25 esztendős játékos négyszer szerepelt a finn felnőtt válogatottban. Mikael Soisalo a szülővárosában a HJK Helsinkinél nevelkedett, később Angliában, Belgiumban és Portugáliában is játszott, majd 2021 januárjától az FC Riga játékosa. A letteknél összesen 89 tétmérkőzésen jutott szóhoz, ezeken 19 gólt és gólpasszt osztott ki. A finn játékos a KTE elleni Ekl-selejtezőkön is pályára lépett.

– Nagyon boldog és izgatott vagyok, hogy itt lehetek, a létesítmények, amelyeket eddig láttam elképesztőek, a stadion fantasztikus, olyan, mint egy hatalmas templom. Először is az a célom, hogy beverekedjem magam a kezdő tizenegybe, sokat játsszak, győzelmekhez akarom segíteni a csapatot. Ez egy remek állomása a karrieremnek, ahol lehetőségem lesz a fejlődésre. – mondta a Puskás honlapjának a szélső. – Elsősorban szélsőnek vallom magam, jobb és bal oldalon is bevethető vagyok. Az erősségeim között szerepel a gyorsaságom, a robbanékonyságom, a kapu előtt is feltalálom magam, valamint egy az egy elleni párharcokban is erős vagyok.