FEHA19 – KAC II (Alpesi Liga) 2-3 (0-1, 1-1, 1-0, 0-1)

Az Erste Liga csak szeptember legvégén rajtol, így a FEHA19 és a DAB is valamivel később kezdte a felkészülést az előző évekhez képest. A fehérváriaknál az U20-as válogatott programja is bekerült a képbe, igaz a nyolc játékos így már több meccsel a lábában várhatta a nyár első felkészülési mérkőzését. A fehérvári „sátras” C pályára a KAC Future Team érkezett szombat este, Anatoli Bogdanov a Márkus (Melnichuk) - Racsinszkij, Kosinszkij, Hazeldine, Falus, Csollák, Bogesic, Bajkó, Salamon - Szita, Nádor, Blasko, Dobos, Fekete, Dézsi, Zezelj, Keceli, Németh, Farkas I., Alapi, Balasits összetételben küldte jégre csapatát. Az első gólra nem kellett sokat várni, mindössze 133 másodperc telt el, és megrezdült a háló Márkus mögött, a mindössze 16 éves Sebastian List talált be, 0-1. A második harmadban tovább nőtt a vendégek előnye, Stefan Klassek volt eredményes, 0-2. Ezt már nem hagyta válasz nélkül a FEHA19, Csollák a 36. percben szépített, majd Németh Zalán az 50. percben egyenlített, így az eredményben is megmutatkozott a kék-fehérek mezőnyfölénye. Sajnos egy negatív jelenet is jutott a találkozóra, a klagenfurti Andrej Tavželjt kórházba kellett szállítani sérülés miatt, várhatóan hosszú időre dőlt ki. A mérkőzésen a győzelem sorsát a büntetők döntötték el, ebben a műfajban pedig az osztrákok bizonyultak jobbnak, 2-3.