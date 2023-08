Öt mérkőzés alatt mindössze három pontot gyűjtött idáig az Aqvital FC Csákvár gárdája, és ez édeskevés ahhoz képest, hogy mindössze egyszer játszottak idegenben. Valamelyest meg lehet magyarázni a bizonyítványt azzal, hogy lényegében eddig a tabella első feléhez tartozó csapatokkal kellett szembenézniük a sárga-kékeknek, hiszen mostani helyezésétől függetlenül a Kispest Honvéd, az ETO FC Győr, és a Budafoki MTE is erősebb kerettel bír, ám amiatt is fájók az ellenük elszenvedett vereségek, mert kizárólag egy-egy találattal voltak jobbak. Úgy is vehetjük, hogy teljesen egyenrangú ellenfélként vették fel a küzdelmet velük Tóth Balázs vezetőedző tanítványai, ám egyik alkalommal sem állt melléjük Fortuna, és nem fogta a „kezüket” a döntő pillanatokban. Ezekben pedig bővelkedtek a csákváriak, akik rengeteg helyzetet, lehetőséget hagytak kihasználatlanul, emellett az ellenfelek hálóőrei rendre kivédték a „szemüket”, és ez által a forduló legjobbjai lettek. Ezt még egy rutinosabb csapat is nehezen viseli el, hát még egy olyan legénység, amely tavaly is a bajnokság hajrájában menekült meg a kieséstől.

A Szeged-Csanád Grosics Akadémia holtversenyben a PMFC-vel a dobogó harmadik fokán áll, lemaradása a listavezető Budafoki MTE-től csupán kettő pont. Az előző szezonokban kétszer a negyedik helyen zártak, ahogy Adem Kapic sportigazgató az idénynyitón megfogalmazta nem titkolt céljuk az NB I-be jutás. Több rutinos játékos erősíti őket, elég csak Márkvárt Dávid, Haris Attila, Prosser Dániel, vagy éppen a korábban Csákváron szereplő Gajdos Zsolt, valamint Daru Bence nevét említeni.

A 2022-2023-as bajnokságban a Szent Gellért Fórumban 1-0-ra nyertek a vendéglátók, míg a visszavágón május első hétvégéjén 1-1 állt az eredményjelzőn a lefújást követően, Gajdos góljára a nyár folyamán visszavonult Vaskó Tamás válaszolt.

Egy biztos, most sokkal nehezebb kilencven perc vár az AFC Csákvár csapatára a Dél-Alföldiek ellen.

Az összecsapás játékvezetője Antal Péter, segítői Albert István és Dobos Dávid lesznek.