Az ICEHL-szezon kétségtelenül közeledik, a héten már több osztrák ligás együttes is „belecsapott a lecsóba”, bár az első felkészülési mérkőzések nem hoztak túl sok sikert a bajnokság csapatai számára. A jeges csapatedzések a Volánnál is megkezdődtek a héten, az első találkozóra sem kellett sokat várni, pénteken este Bledben a ligarivális Klagenfurt várt a kék-fehérekre. A Kiss Dávid és Tyler Dietrich edzette Fehérvár nem tudott teljes kerettel elutazni, Olivier Roy, Daniel Leavens és Tim Campbell kisebb egészségügyi probléma miatt nem tudott a szakmai stáb rendelkezésére állni. A FEHA19 keretéből a gárdával tarthatott így Márkus Levente és Ambrus Csongor is. A Hydro Fehérvár AV19 a Horváth (Márkus) – Fournier, Vokla, Laberge, Hári, Kuralt – Atkinson, Nilsson, Leclerc, Bartalis, Mihály – Stipsicz, Phillips, Magosi, McGauley, Terbócs – Kiss, Ambrus G., Németh, Vértes, Ambrus Cs. összeállításban kezdett.

Az első harmad pörgős játékot hozott, a fehérvári klub beszámolója szerint mindössze 24 perc alatt lejátszottak az első harmadot a felek. A két kapus közül Horváth volt többet játékban, a fehérváriaktól leginkább az egyik új szerzemény, Markus Phillips volt különösen aktív. Gólt azonban csak a Klagenfurt szerzett, Strong a 19. percben talált be, 1-0.

A második játékrészben még kevesebb lehetősége akadt a Volánnak, igaz, jó néhány emberhátrányt ki is kellett védekezni Kiss Dávid legénységének. A KAC több mint egy percig öt a három ellen is támadhatott, de Horváth és a védelem hárította a próbálkozásokat. Az utolsó harmadot remekül kezdte a Hydro Fehérvár AV19, Fournier egyenlített, 1-1. A folytatásban azonban több köszönet nem jutott a magyar csapatnak, a Klagenfurt még háromszor eredményes volt, így a Volán első felkészülési mérkőzésén 4-1-es vereséget szenvedett el.