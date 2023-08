A fehérvári hokiszurkolók nagy örömére a héten már elkezdődött a Hydro Fehérvár AV19 jeges felkészülése, sőt az első mérkőzésre sem kell sokat várni, hiszen pénteken már Bledben lép jégre a csapat a Klagenfurt ellen.

– Nagyon vártam már, hogy elkezdjük az igazi munkát. Egy hete már együtt van a keret, adódott alkalmam mindenkivel beszélgetni, az új játékosokat megismerni. Az új stábnak is volt kicsit ideje megszokni a dolgokat, belaktuk az öltözőt, keményen belekezdtünk a munkába. Tylernek is kell még egy kis idő, amíg visszaáll az edzősködésre, az utóbbi években nem ez volt kimondottan a feladata, de ezt nem lehet elfelejteni, úgy látom rajta, nagyon élvezi. Az első nap reggelén rögtön egy meetinggel kezdtünk, felvázoltuk, hogyan is szeretnénk majd kinézni mint egy csapat, milyen lesz a mi identitásunk, mi az, amire az első héten fókuszálunk és mit szeretnénk majd látni. Ezt prezentáltuk nekik, teljes mértékben visszakaptuk a jégen, amit kértünk a játékosoktól. Kemény munka zajlok sok korcsolyázással. Úgy látom, hogy a srácok felszabadultan dolgoznak, aztán remélem ez ki is tart majd – nyilatkozta a klub felületén Kiss Dávid, a Volán vezetőedzője.

A csapathoz jó néhány játékos érkezett, az elmúlt évekből a magyar magból hiányozhat néhány ismerős arc, hiszen Horváth Milán, Szabó Dániel, Erdély Csanád és Andrew Sarauer sem lesz ott a csapatban. A támadókhoz érkezett Pascal Laberge, Daniel Leavens, Tim McGauley, míg a hátsó alakzatot fogja erősíteni majd Markus Phillips, Kiss Roland és Josh Atkinson. A jeges tréningek a héten kezdődtek el, de a keret már egy héttel korábban találkozott egymással. Csapatépítő tenisz tornán és közös vacsorán vett részt a stáb és a keret.

– Mindegyikőjük egy remek személyiség, nagyon nyitottak, beszédesek, egyáltalán nincsenek elzárkózva. Már egészen az első naptól kezdve ahogy megérkeztek úgy viselkedtek, mintha már jó ideje itt lennének. Jól mozognak a jégen, ők is, ahogy mindenki más. Hamar beilleszkedtek, biztos kell majd idő, hogy a játékrendszerünket elsajátítsák, de erre van jó néhány hét és mérkőzés is mielőtt elkezdjük a bajnokságot. Úgy látom, hogy ez a kis újdonság és a váratlan csere egyelőre pozitívan hatott a társaságra.

Stipsicz Bence hatodik szezonját kezdi majd meg Székesfehérváron. A magyar válogatott védő eddig jó véleménnyel van az újakról.

– Jól éreztem magam az első héten, a srácok is is jól érezték magukat, fiatalon lendület van a csapatban, ezt próbáljuk majd szépen tovább vinni. Mindenki jó srác, volt már egy tenisztornánk, tudott mindenki mindenkivel beszélgetni. A teszthét alatt is mentünk már együtt enni egyet, megismertük egymást. Ami a hokit illeti, sok közös edzésünk még nem volt, de egy célért vagyunk itt, hogy minél eredményesebbek legyünk és minél több meccset nyerjünk – mondta a hátvéd majd kitért az „új” vezetőedzővel való közös munkára is. – Örülök neki, hogy egy ilyen nagy nevű magyar csapatban végre egy magyar edző is lehetőséget kap. Ez fontos a magyar jégkorongnak. Kemény felkészülésünk lesz, Dudu nagyon hisz abban, hogy jól kondicionált, sokat korizó csapat legyünk. Ez már az első edzésen tisztán látszódott, sokat fogunk korcsolyázni a tréningeken. Szerintem ez egy jó dolog, várjuk a folytatást.