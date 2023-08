Egy héttel korábban a Koronázók megszerezték első győzelmüket a Prague Lions ellen hazai környezetben (19-3), így önbizalommal telve várhatták a bécsi kirándulást az ELF-ben, igaz a papírforma sima hazai sikert jósolt, hiszen a veretlen címvédőről volt szó. Ennek tükrében is kezdődött el a találkozó, a második negyedben 14-0 is volt az állás a Vienna javára. Aztán innen két TD-vel volt visszaút, nem adta fel a Fehérvár Enthroners, sőt a negyedik játékrészben a vezetésért is támadhatott a Fejér vármegyei alakulat, de Szőke Péter 31 yardos kísérlete kimaradt. A vége 21-20 lett, a Koronázó az alapszakasz utolsó körében jövő héten a Wroclaw Panthers együttesét látják vendégül.