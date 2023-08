Ahogy előzőleg a nőknél, a férfiaknál is két magyar – Demeter Bence és Bőhm Csaba – jutott be a 18 fős döntőbe a délnyugat-angliai olimpiai kvalifikációs öttusa-világbajnokságon. A selejtezőből hárman – Demeter, Bőhm és Bereczki Richárd – kerültek a legjobb 36 közé, Koleszár Mihály nem jutott tovább, aztán az elődöntőben még egy magyar fejezte be a szereplését. Ez nem Demeter volt, aki a június végi, az Európa-bajnokságnak megfelelő Európa Játékokon alig hihetően gyenge vívása miatt nem került döntőbe, nagy meglepetésre, élete legrosszabb vívásával kiesett az elődöntőben. Ezúttal a páston minden másként alakult.

Bathban a rangsoroló vívást Demeter csoportjában a második helyen zárta, nyugodtan várta a folytatást. Két csoportban zajlottak a további küzdelmek, mindegyikben 18 öttusázó versenyzett a kilenc közé kerülésért, amit automatikusan döntőt ért. A körvívás során a mieink közül a csapatban és váltóban világ- és Európa-bajnok Demeter szerepelt a legjobban, remekelt a páston, a 36 elődöntőst tekintve is ő érte el a legjobb eredményt 23 győzelemmel és 12 vereséggel. Így kedvező helyzetből kezdhette az elődöntőt, valamint a későbbi finálét. Az elődöntő során az A-csoportban a bónuszvívásban nem szerzett pluszpontot, majd a 200 méteres úszásban 2:05.22 perccel 11. lett, de így is az élről vághatott neki a lövészetekkel megszakított 5x600 méteres futásnak, melynek végén kilencedikként ért célba. Végig az élmezőnyben haladt, arra figyelt, hogy továbbjusson és a vasárnapi döntőre gondolva a végén már kicsit ki is engedett. A kombinált számban a 16. eredmény (10:40.30 perc) is elég volt számára a döntőhöz.

Az elődöntő B-csoportjában Bőhm – aki július elején az Európa-játékokon, egyben Eb-n kiharcolt harmadik helyével már olimpiai kvótás – 18 győzelemmel és 17 vereséggel zárta a pénteki vívást. A szombati versenyt a nyolcadik helyről kezdte, bónuszban nem nyert asszót, majd úszásban negyedik lett. Hetedikként startolt a kombinált számban, végül az ötödik legjobb eredménnyel negyedikként ért célba. A tavaly, Székesfehérváron Európa-bajnok Bereczki rosszul forgatta a pengét, 11/24-es győzelem és vereség mutatóval végzett vívásban, a 18. helyről kellett megpróbálnia felkapaszkodni. A bónuszvívásban két ellenfelét legyőzve négy pontot szerzett, úszásban 2:04.54-gyel 11. lett, ezzel maradt az utolsó helyen, 38 másodperces hátránnyal az utolsó bejutó pozíciótól. Reális esélye nem volt a döntőbe kerülésre, a 18. kombinált eredménnyel 18. lett.

A 18-as fináléban Bőhm Csaba a hetedik, Demeter Bence pedig a 16. helyen végzett. A magyar csapat - melyben Bereczki Richárd az elődöntős eredményével szerepelt – végül 4. helyen zárta a világbajnokságot. Demeter remek vívása miatt az élről várhatta a döntőt, azonban gyenge lovaglása miatt nem zárt az élmezőnyben. A lovaspályán 64 pontot vesztett, a lova sorra húzta le a rudakat, kilenc akadálynál rontott, ehhez egy másodperces időtúllépés is hozzájött. A 15. helyre csúszott vissza, de a bónuszvívásban – melyben a körvívás legjobbjaként utolsóként lépett az emelt pástra – megnyerte egyetlen asszóját, amiért négy pontot kapott, ezzel 14. pozícióban várta a további tusákat. A 200 méteres úszás után megint a 15. helyre csúszott, miután a medencében 2:04.41 perccel a 13. időt érte el. A négy lövészettel megszakított 5×600 méteres futásban 10:30.80 percet teljesített.

Bőhm – aki július elején az Európa Játékokon, egyben Eb-n kiharcolt harmadik helyével már olimpiai kvótás – 18 győzelemmel, illetve 17 vereséggel zárta a pénteki vívást és a vasárnapi döntő rajtjánál a 11-13. helyen állt. A lovaglása neki sem alakult jól, öt verőhibával 35 pontot vesztett a kiinduló 300-ból. A bónuszvívásban nem szerzett pontot, 2:00.30 perces úszásával, amellyel a hatodik legjobb volt, a 14. helyen állt – Demeter előtt – a kombinált számot megelőzően. Az utolsó szakaszban remekül teljesített, 9:48.20 perccel ő volt a leggyorsabb, ennek köszönhetően hét helyet előre tudott lépni.

-Teljesen váratlanul ért a lovaglás – közölte a verseny után Martinek János szövetségi kapitány. - Hozzá kell tennem, vegyes volt a lóállomány, a legutóbbi itteni világversenyen, a 2019-es olimpiai kvalifikációs Eb-n sokkal jobb lovakat állítottak ki a rendezők. Úgy érzem, nem csak a versenyzők hibája volt ez a teljesítmény, nem csak rajtuk múlt a gyengébb szereplés. Ezek nem öttusalovak voltak, más tudás kell hozzájuk. Két-két versenyzőnk jutott döntőbe, de nagyobb lehetőség volt ebben a versenyben, mint amit a végeredmény mutat. Jobb lovaglással harcban lehettünk volna az érmekért.

Fotó: Horog László / FMH

Alapesetben az első három hely ért kvótát, de azzal a megszorítással, hogy ha olyan öttusázó végez érmes pozícióban, aki már korábban kiharcolta az ötkarikás részvétel lehetőségét, a kvóta nem tolódik lejjebb, a ki nem osztható helyeket a 2024. június 17-én érvényes olimpiai világranglistáról töltik majd fel. A győztes brit Joseph Choong és a harmadik helyezett egyiptomi Mohanad Saban már rendelkezett párizsi indulási joggal, az ezüstérmes mexikói Emiliano Hernandez viszont most szerezte meg. Érdekesség, hogy a közép-amerikai sportoló a korábbi években gyakran tréningezett Fehérváron, utoljára 2018-ban, a koronázóvárosban készült fel a hazájában rendezett, mexikóvárosi világbajnokságra.

Ezúttal a döntőbe a britek, az egyiptomiak és a dél-koreaiak három-három versenyzővel jutottak be, a magyarok kettővel, más nemzeteket pedig egy-egy öttusázó képviselt, így a magyar csapat negyedik helye már a finálé előtt biztos volt. Győztek az egyiptomiak a britek és a dél-koreaiak előtt. Utóbbi két együttes azonos ponttal zárt.

Férfi egyéni világbajnok:

Joseph Choong (Nagy-Britannia) 1523 pont

2. Emiliano Hernandez (Mexikó) 1518

3. Mohanad Saban (Egyiptom) 1514

…7. Bőhm Csaba 1502

…16. Demeter Bence 1452.

Férfi csapatverseny, világbajnok:

Egyiptom (Mohanad Saban, Ahmed Elgendi, Mohamed Elgendi) 4530 pont

2. Nagy-Britannia (Joseph Choong, Charles Brown, Myles Pillage) 4450

3. Koreai Köztársaság (Li Csi Hun, Dzsung Dzsin Hva, Dzsun Vung Te) 4450

4. Magyarország (Bőhm Csaba, Demeter Bence, Bereczki Richárd) 4082.

-A selejtező nagyon jól indult, magabiztos vívással léptem tovább, 18 győzelemmel és 8 vereséggel – kezdte értékelését a viadal kapcsán Demeter Bence, aki a küldöttség utolsó csoportjával ért haza a hétfőn zárult vb-ről. – A selejtezőben közepes időt úsztam, nem kellett kihajtanom magam, a kombit az 5. helyről kezdtem, életem egyik legjobbját lőttem, összesen 3 hibám volt, könnyedén léptem tovább. A rangsoroló vívás megint remekül ment, nagyon jól kezdtem, a közepén becsúsztak vereséget, de a végén ismét elkaptam a fonalat, a legjobbat vívtam a mezőnyben. Az elődöntőben nem kellett kihajtanom magam, az utolsó lövészetet kivéve minden remekül alakult, de ennek nem volt jelentősége, ott voltam az elején, nem kellett kihajtanom magam, spóroltam az energiával, könnyedén lettem döntős. A lovaglással kezdtünk, a lovam az előző körben jól ment, azonban a melegítésnél nem éreztem az összhangot, de a gyakorlás végére összecsiszolódtunk. Illetve így utólag, azt hittem, minden rendben lesz. Elkezdtük a pályát, amit lehetett levert, két ugrásban én hibáztam, a többinél érthetetlen volt számomra a verés. Önmagamhoz képest közepes pályát mentem, azonban összességében a 9 verőhiba nagyon sok. Ez futásban 63 másodperc hátrányt jelent, ahogy leszálltam a lóról, tudtam, hogy számomra a dobogó már reménytelen. Normális lovaglás esetén sem biztos, hogy nyerek, de a harmadik helyre reális esélyem lett volna. Az élről visszacsúsztam a 15. helyre, a folytatásban messze voltam az élmezőnytől, a célom innentől a pozíció megtartása volt, végül egy helyet léptem hátrább a futásnál és a lövészetnél. Természetesen csalódott vagyok, nagyon jól indult a verseny, ha bronzérmet szerzek, ötkarikás kvótásként utazom haza. A dobogó hatalmas lépést jelentett volna Párizs felé. Még konzultálok az edzőkkel, vélhetően ez volt az idei utolsó versenyem. Pihenek, aztán ősszel megkezdtem a felkészülést a következő szezonra.