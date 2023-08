2023. szeptember 2., szombat, 16:30

Sárosd (7.) – Tordas (2.)

Lendvai Tamás a Sárosd megbízott edzője: - Kimondott célt a helyezés szempontjából a vezetőség nem határozott meg, szeretnénk minden mérkőzésen úgy pálya lépni, hogy mi hagyjuk el győztesen. Az erősítéseink jól sikerültek, Paget Olivér érkezett Gárdonyból, Meszlényi Balázs, és Varga Zsombor visszatértek külföldi munkájukból, Klémán Máté, és Kosztolányi Bence a Főnix FC-től jöttek át hozzánk, míg rajtuk kívül több fiatal játékost hoztunk Iváncsáról. A martonvásári mérkőzésnek sok sportszakmai jelentőségét nem láttam, iszonyatosan meleg volt, és a magas páratartalom sem a csapatoknak kedvezett. Nem is csodálom, hogy a két együttes olyan volt minta légy, amit befújtak Chemotox-al. Az első félidőben kétszer villantunk, és inkább mi irányítottunk, nálunk volt többet a labda, és alakítottunk ki helyzeteket. A vezetésünk után megnyugodtunk, nem nagyon tettünk többet annak érdekében, hogy még növeljük előnyünket, és ennek köszönhetően voltak veszélyes ellentámadásai a Martonnak. Nagyon sok ki nem kényszerített hibát vétettünk, de szerencsére ezt a hazaiak nem tudták kihasználni. Egy összeszokott csapat mindezeket egészen biztos, hogy megbüntette volna. Annyit azonban fejlődtünk tavaly óta, hogy a nehéz pillanatokat átéltük, és kapott gól nélkül zártunk. A Tordas évek óta a megyének a meghatározó csapata, egy ki-ki mérkőzést várok, bár ellenük a mérlegünk nem annyira jó, ám szeretnénk javítani hazai pályán.

Móri SE (6.) – Ercsi Kinizsi (3.)

Németh Bálint a Móri SE vezetőedzője: - Tudtuk azt, hogy nehéz mérkőzést fogunk játszani Tordason, saját magunk dolgát nehezítettük meg, kicsit úgy érzem magunkat vertük meg. Többször volt olyan szituáció, amikor le kellett volna a zárni a mérkőzést 1-0-nál. Nem sikerült, ráadásul kihagytunk egy tizenegyest is, valamint komoly lehetőségeket, és ez megbosszulta magát. Nincs okunk az aggodalomra, nem dőlünk a kardunkba, szerencsére jön a következő feladat, és javíthatunk a hétvégén. Az Ercsi ellen szintén nem számítok könnyű mérkőzésre, de hazai pályán mindenféleképpen nyernünk kell! Kíváncsian várom a találkozót, igazság szerint egy kicsit kiestünk a megyei labdarúgásból, és most próbálunk visszarázódni. Küzdelmes mérkőzést várok szombat délután, Mészáros Barnabásra nem számíthatok kéztörés miatt, a többiek egészségesek.

2023. szeptember 3., vasárnap, 16:30

KK Grain KFT.-Mezőfalva (11.) - MÁV Előre FC Főnix (1.)

Villám Balázs a KK Grain KFT.-Mezőfalva vezetőedzője: - A Tordas ellen kétszer tudtunk vezetni, ezért is sajnálom a döntetlent, de ellenfelünk kiénekelte a sajtot a szánkból, hiába volt nálunk az előny. Sajnos nem tudtuk megtartani, lehettünk volna egy kicsit rutinosabbak, de úgy gondolom soha rosszabb szezonkezdést ennél. Ercsiben szintén megszereztük a vezetést, a hazaiak többet birtokolták a labdát, ám a nagyobb lehetőségek - főleg a mérkőzés vége felé, emberhátrányban - nekünk voltak, és ha ott egy kicsit jobban koncentrál Németh László, akkor esetleg még a győzelem is meg lehetett volna. A csapat játékával és a hozzáállásával maximálisan elégedett vagyok! Vasárnap megpróbáljuk megnehezíteni a Főnix FC dolgát, szeretném, ha ugyanúgy teljesítenénk, mint a Tordas, illetve az Ercsi ellen. Nem fogunk döntetlenre játszani, hanem egyértelműen a győzelemre. Sági Józsefre, és Balázs Sándorra lényegében az egész idényben nem számíthatok, mindketten térdsérüléssel bajlódnak, de szerencsére, akik a helyükre léptek megállják a helyüket.

Enying (15.) – Lajoskomárom (8.)

Mohai Norbert az Enying szakosztályvezetője: - Az első fordulóban az Ercsi ellen jól ment a játék, semmiképpen nem érdemeltünk vereséget. Végül a hosszabbítás hosszabbításában a játékvezető hihetetlen döntésével szemben sajnos alul maradtunk. Ezzel tényleg nem tudtunk mit kezdeni, de megpróbáltuk feldolgozni a történteket. A Főnix FC otthonában természetesen mi is tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz a pontszerzés, de abban azért reménykedtünk, hogy megnehezítjük a dolgukat. Sajnos már a mérkőzés kezdeti szakaszában cserére kényszerültünk egy eléggé kemény ütközés miatt. A változtatás miatt a védelmünkben komoly zavar keletkezett. Ezzel együtt - bár a támadásaink befejezései rendre nem sikerültek -, az első játékrészben szép számmal akadtak helyzeteink. Sokáig úgy tűnt, vállalható vereséget fogunk szenvedni ráadásul a levegőben végig ott volt egy szépítő találat lehetősége. Összességében viszont a hatgólos vereség lett a vége, de még fájóbb, hogy négy találatot szó szerint mi ajándékoztunk oda ellenfelünknek. Ez teljesen elfogadhatatlan teljesítmény a csapattól. A Lajoskomárom ismét hatalmasat invesztált a csapatba, mely első látásra úgy tűnik, komoly erősítést eredményezett az előző évi kerethez képest. A legnagyobb különbséget a támadó szekcióban látom, egyszóval nekünk lesz nehezebben dolgunk a gólszerzéssel, de ez tavaly is így volt. Mindenesetre nagyon elszánt a csapatunk, így nagyon jó, de nagyon nehéz mérkőzésre számítok. A középpályáról az alkartörést szenvedett Szalai Kristóf játéka nagyon fog hiányozni. Rajta kívül remélhetőleg legerősebb összeállításban lépünk pályára.

Csór Truck-Trailer (13.) – Mány-Bicske II. (4.)

Csongrádi Ferenc a Csór Truck-Trailer vezetőedzője: - Úgy kerültem Csórra, hogy jó barátságban vagyok Bíró Zsolt elnökkel, jól ismeri a munkásságomat. Korábban dolgoztam Dunaújvárosban, Vácott, de az utóbbi években megfordultam testnevelő tanárként Dégen, valamint Mezőkomáromban, egyáltalában nem állt távol az eredeti foglalkozásomtól. Gyerekekkel dolgoztam, és élveztem ezt a munkát is. Nagyon nehéz mérkőzés játszottunk Lajoskomáromban, óriási forróság volt, egyáltalán nem volt ideális a találkozó időpontja, a túlélésért küzdött mindenki. Közel álltunk ahhoz, hogy elhozzunk egy pontot. Az lesz a csapat feladata, hogy a következő mérkőzésen elkezdje a pontgyűjtést. Jelen pillanatban számomra még új a megyei első osztály, annyira nem követtem korábban a bajnokságot, folyamatosan kell majd megismernem, egy kis időre lesz majd szükségem ehhez. Egyelőre még nem tudok sokat az ellenfelekről, a játék erejükről, és badarság lenne bármit is előre kijelentenem. Három edzésünk van egy héten, menet közben ismerem meg majd a saját csapatomat is. Van néhány sérültünk, de remélem azt, hogy a hétvégére rendbe jönnek.

Ikarus-Maroshegy (9.) – Tóvill Kápolnásnyék (10.)

Szarka Martin az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: - Nem úgy terveztük, hogy a Lajoskomárom elleni győzelem után Mányon hagyjuk mindhárom pontot. Elég sok hiányzónk volt, öt-hat stabil, meghatározó játékosunk nélkül álltunk fel. Az első negyedórában próbáltunk dominálni, utána kiegyenlített volt a mérkőzés, majd kaptunk egy szerencsétlen gólt egy megpattanó lövésből. A második félidőben akadt több olyan helyzetünk, amelyekből gólt lehetett volna lőni, de ezen a napon semmi nem sikerült. A nagy hőség ellenére küzdött mindenki, ám nem tudtunk betalálni. A tavalyi szezon alapján a Kápolnásnyék a mérkőzés esélyese, jó focit játszanak, hozzánk hasonlóan náluk is fiatal játékosok alkotják a keretet. Nyilván szeretnénk megnehezíteni a dolgukat, de létszámban is kevesen vagyunk, és nagy valószínűséggel senki nem fog felépülni a sérüléséből, így hasonlóan fogunk felállni, mint Mányon. Örömteli azonban, hogy sok fiatal próbált bizonyítani ezen a mérkőzésen, de a Kápolnásnyék ellen rutinosabb játékosok hiánya éreztetni fogja hatását. A Nyék érettebben futballozik, komplexebb csapat jelen pillanatban, mint mi. Kókány Péter, Horváth Zsolt, Mayer Martin, Bika Zalán, Patkós Ádám, Csuti Márton egészen biztos, hogy nem segíthet nekünk vasárnap.

Bodajk SE (12.) – Sárbogárd (5.)

Bregócs Gergő a Bodajk SE vezetőedzője: - Fiatal csapat vagyunk és ígéretemhez híven támadó szellemben játszunk. A Mány és a Kápolnásnyék ellen is így volt, voltak ugyan ítéletek, amelyekkel nem teljes mértékben értünk egyet, de sajnos rúgott gól nélkül nem lehet mérkőzést nyerni. A helyzeteink megvannak, de még pontatlanok vagyunk elől, és igazság szerint kevés lehetőségünk van, és ezekből kellene kihasználni néhányat. Ettől függetlenül pozitívak a benyomásaim, mert végig támadunk. Legutóbb Nyéken rettenetesen nagy hőség volt, ennek ellenére nagyon jó mérkőzést játszottunk, mindkét csapat a támadásokra összpontosított. A találkozó úgy hiszem Nem csak rajtunk múlott, százötven százalékon kellett volna teljesítenünk száz helyett! A Sárbogárd ellen sem fogunk más felfogásban játszani, remélem, hogy most végre fognak jönni a gólok, egyáltalán nem vagyunk megijedve ellenfelünktől, ahogy egyik csapattól sem. A játékosaim úgy gondolom képesek arra, hogy megnyerjék a mérkőzést, így nem várhatok mást az összecsapástól, mint győzelmet. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a Sárbogárd egy nagyon jó képességű csapat, de felvesszük velük a küzdelmet.

Szabadnapos: Martonvásár (14.)