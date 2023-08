A Vidinél az elmúlt szezonban komoly probléma volt, hogy Kenan Kodro mögött nem igazán volt még egy vérbeli csatár, aki gólerősen bevethető lett volna. A keretben ugyan ott volt Szabó Levente, de a tehetséges támadó többször is sérüléssel bajlódott a tavasz folyamán. Ezt érzékelve a nyáron próbált lépni a vezetőség, de nyilván a megváltozott anyagi lehetőségek miatt (távozott a főszponzor) nem egyszerű a helyzet. Ennek ellenére a 19 éves, a Salzburg akadémiáján nevelkedett exfehérvári Berki Marcell hazaigazolt. Mellé még mindenképpen jó erősítés lehet Mamoudou Karamoko. A 24 éves francia támadó fiatalon a Paris FC és a Strasbourg labdarúgója volt, később Wolfsburgban játszott, pályára lépett a Bundesligában is, a tartalékok között 20 találkozón 12 gólig jutott.A következő csapata az osztrák LASK Linz volt, ahol 27 mérkőzésen 9 gólt szerzett, innen másfél évvel ezelőtt került dán FC Kobenhavn gárdájához. Karamoko azóta kétszeres dán bajnoknak és egyszeres kupagyőztesnek vallhatja magát, 45 perc erejéig a Bajnokok Ligájában is pályára lépett a Manchester City ellen.

– Nagyon tetszik a Vidi stadionja, és bízom benne, hogy ebben a remek atmoszférában minél többet pályán lehetek majd. Az előző klubomnál nem kaptam annyi lehetőséget, mint szerettem volna, majd a Vidi megkereste az ügynökömet, és egy ambiciózus projektet vázoltak fel. A csapat két másik francia játékosát, Lyes Hourit és Franck Bambockot korábban nem ismertem, de az érkezésem előtt beszéltem velük, és elmondták, hogy nagyon jól érzik magukat, minden professzionálisan működik a klubnál, ezek szintén meggyőzőek voltak számomra. Izgatottam várom a szerdai napot, ugyanis ekkor lesz az első közös edzésem a csapattal. Mindig a maximumra törekszem a pályán, így abban bízok, hogy sikeres idény vár ránk – nyilatkozta a klub honlapjának az új érkező.

– Láttuk korábban, hogy a francia támadó a magyarhoz hasonló osztrák bajnokságban hogyan teljesített és mennyi gólt szerzett, és bár az elmúlt időszakban nem kapott sok lehetőséget Dániában, tudjuk, hogy egy jó felépítésű, gyors csatárral erősödött a keretünk. Mamoudou nagy ambíciókkal érkezett, szeretné magát újra felépíteni és bizonyítani szeretné azt, hogy jó játékos. A felkészülést végigcsinálta a Kobenhavn együttesénél, minden fizikai teszten remekül teljesített, így rögtön csatlakozni tud a kerethez – ezt már Juhász Roland, a Fehérvár FC sportigazgatója mondta az új érkező kapcsán.

Mamoudou Karamoko érkezése több szempontból is jó fogás lehet a Fehérvár FC-nek. Egyrészt a versenyhelyzet a csatárok között nagy lehet, erre nem igen volt példa az elmúlt években. Más szemszögből pedig néhány pletyka szerint Kenan Kodro iránt akadtnak érdeklődök, így az ő távozása esetén se maradna létszámhátrányban elől a Vidi. Mamoudou Karamoko egy évre érkezik kölcsönbe, így a fiatal támadó várhatóan motivált lesz, hogy bizonyítson dán klubjának.