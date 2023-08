A keret fiataljai, valamint az utánpótlás tagjai augusztus első napján felvették a munkát, másfél hete a légiósok is megérkeztek, aztán a teljes keret megkezdte a felkészülést a 2023-24-es szezonra. A klub vezetői, a stáb tagjai és az irodaház munkatársai a korábbi évek hagyományainak megfelelően a Bregyóban található ifjúsági és atlétikai centrumban várták a hétvégén a drukkereket, aki a rekkenő hőség ellenére sokan megjelentek. A rendezvény első momentumaként Simon Balázs ügyvezető köszöntette a megjelenteket, közölte, a tavalyi ezüst után más céljuk nem lehet, mint az ismételt dobogós helyezés. Kicsit visszatekintett a tavalyi idényre, elmondta, harcban voltak az aranyért, hatalmas csatára késztették az utóbbi évek egyeduralkodóját, a Falcot, végül alulmaradtak. A sportvezető megjegyezte, a vasi sárga-feketék ezúttal is egyértelmű aranyesélyesek, ami persze nem jelenti, hogy a fehérváriak nem tesznek meg mindent az aranyért. A város alpolgármestere, Mészáros Attila elmondta, a legutóbbi ezüst nagy bravúr, joggal járt a gratuláció, a koronázóvárosban fontos a kosárlabda, a város a folytatásban is biztosítja majd a feltételeket a gondtalan bajnoki és nemzetközi kupaszerepléshez. A vezetőedző, Alejandro Zubillaga kijelentette, hasonlóan sikeres szezont remél, mint a tavalyi volt. A nap zárásaként a szurkolók, streeball csatákban, dobóversenyben és ügyességi viadalokban bizonyíthatták rátermettségüket.