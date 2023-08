Mindkét csapat más, más célokat fogalmazott meg az összecsapás előtt, a csákváriak mindhárom pontot be szerették volna zsebelni, mert akkor némi lélegzethez jutnak a folytatásban, míg a vendégek tisztában voltak azzal, hogyha nyernek, akkor akár az élre ugorhatnak. A piros-feketék jól indítottak, mindössze egy gólt kaptak a fordulót megelőzően, három győzelem mellett egy döntetlent játszva, úgyhogy nem várt sétagalopp az AFC gárdájára.

Mindenesetre szombaton délelőtt leesett csapadéknak köszönhetően kissé csúszós gyepszőnyeg várja a csapatokat, nagy kérdés volt, hogy melyik legénység fog ehhez jobban alkalmazkodni?

Juhász Levente először kapott lehetőséget a kezdő tizenegyben, Gruber Zsombor pedig visszatért, míg Fejős Áron, Tamás Nándor, valamint Simon András az előző mérkőzéssel ellentétben ezúttal a kispadon vártak bevetésre.

A 7. percben Murka Benedek szerelte Kocsis Bencét a felezővonalnál, labdájával Juhász Levente húzott el a jobb szélen, beadására kilépett ugyan a kapujából Gundel-Takács Bence, de csak leütötte a beívelést Nagy Zoárd fejéről, jött viszont Szakály Dénes, ám még mielőtt lőhetett volna kivágták előle a védők. Majd Pintér Ádám pillanatai következtek, előbb a 18. percben 8 méterről a keresztléc fölé lőtt, ezt követően három perc múlva remek labdával játszotta meg Németh Máriót, akinek a lövése 15 méterről szintén a kapu fölött szállt el. Aztán a 22. percben újfent a budafoki középpályás volt a főszereplő, egy végletekig kijátszott helyzetet lőtt megint csak fölé. Próbálkozott a Csákvár is, de Gruber forintos labdáját Juhász L. az oldalhálóba vágta. A 32. percben Karacs Dániel unta meg a csatárok tétlenségét, a 16-osnál nagy lövést eresztett meg, de a bal alsó sarokra tartó labdát Gundel-Takács szögletre mentette.

A szünet után az első sansza a Budafoknak volt, és csupán Pécsi Árminnak köszönhette az AFC, hogy nem került az „egyes szám” a Budafok neve mellé, Németh Márió jobb oldali beívelését Kovács Dávid 1 méterről fejelte kapura, de, Pécsi lábbal hárítani tudott. A 64. percben már Pécsi sem úszta meg, ugyanis Pintér Á. a kaputól 15 méterre átvette a labdát, majd hatalmas bombával bevette a jobb felső sarkot, 0-1. A 74. percben egy bal oldali hazai szöglet után Farkas Aurél továbbította kapura a labdát, de a gólvonalról mentettek a vendégvédők. A 80. percben Gruber a hosszúról visszafejelte a bal sarokra a labdát, az érkező Simon A. ugyan a gólvonal mögé juttatta, de a játékvezető lest jelzett, és nem adta meg a találatot.

Ezzel el is lőtte puskaporát a Csákvár, a végét pedig kihúzta a Budafok.

Jegyzőkönyv:

Aqvital FC Csákvár – Budafoki MTE 0-1 (0-0)

Csákvár, 200 néző

Vezette: Sipos Tamás (Mohos Milán, Szabó Dániel)

Aqvital FC Csákvár: Pécsi – Murka, Papucsek (Babós, 81.) Karacs, László N. (Baracskai, 76.) – Farkas A., Mészáros D., Szakály D. (Fejős, 62.) – Juhász L. (Tamás N., 46.), Nagy Z. (Simon A., 62.), Gruber. Vezetőedző: Tóth Balázs

Budafoki MTE: Gundel-Takács – Nagy G. (Merényi, 46.), Lorentz, Fótyik, Kalmár O. – Csonka A., Oláh B. – Pintér Á. (Vasvári, 81.), Németh M. (Horgosi, 76.), Kocsis B.(Szerető, 65.) – Kovács D. (Elek B., 65.) Vezetőedző: Erős Gábor.

Gól: Pintér Á. (64.)