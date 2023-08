A legfontosabb talán, hogy a bajnokság egyik legjobb és legponterősebb nyitásfogadó négyesütője, az albán Redjo Koci is újabb kontraktust kötött a klubbal.

- Boldog vagyok, és egyúttal szeretnék is köszönetet mondani mindenkinek, hogy továbbra is bíznak bennem. Jól érzem magam, jó kapcsolatot ápolok az egyesület minden tagjával és ez segít abban, hogy további célokat érjünk el a jövőben. Az új idény jó lehetőséget ad minden játékosnak arra, hogy megmutassa magát, mert mindenki tudja, hogy a nemzetközi röplabda kupákban is részt veszünk. – hangsúlyozta Koci.

A liberó posztja is igen fontos a csapatban, és most már nyugodtak lehetnek a Lokinál, mert itt is két fiatalember az állandóságot képviseli. Szentesi Bálint és Takács Milán saját nevelésű játékosként volt részese a MÁV Előre SC-Foxconn sikerének. A 23 esztendő Takács ráadásul rengeteg játék percet töltött a pályán, és ifjú kora ellenére remekül helytállt.

- A következő szezonban is a lehető legjobb helyen vagyok a fejlődésem szempontjából. Nagyon megtetszett az a közösség, csapategység, ami kialakult és szerencsére ez nagyrészt meg is marad. Jó érzés, hogy számítanak rám a jövőben is és bízom benne, hogy képesek leszünk hasonló teljesítményre, mint az előző idényben. – fogalmazott.

A 20 éves Szentesi is megtette a magáét, amikor lehetőséget kapott Dávid Zoltán vezetőedzőtől, nem volt kérdés, hogy a klubnál marad.

- Öröm számomra, hogy a következő szezonom is a MÁV Előrénél kezdhetem meg. Sok új kihívás elé nézünk, izgatottan várom, hogy ezeket mind megtapasztalhassam. Szeretnék minél többet fejlődni az új idényben is és egyre több mérkőzésen megkapni a játéklehetőséget. – mondta.

Az ugyancsak saját nevelésű, rendkívül rutinos Eke Péter a MAFC-nál elért két bajnoki bronzérem után tért haza, és egyáltalán nem bánta meg, bizonyítja ezt, hogy kirobbanthatatlan lett a kezdő hatosból.

- Büszke vagyok, hogy az anyaegyesületemnél játszhatok, rádásként a legmagasabb szinten. A következő szezonban nagyobb feladat vár ránk, a bajnokságban és nemzetközi szinten is. – nyilatkozta.

A magyar válogatottban 2021-ben bemutatkozó, mindössze 22 éves, 192 cm magas nyitásfogadó ütő, Boa Szabolcs ugyan kevesebbszer jutott szóhoz, de már ő is a tapasztaltabb játékosok közé tartozik.

- Jó érzéssel tölt el, hogy továbbra is Székesfehérváron röplabdázhatok. Remélem, hasonlóképp sikeres idényünk lesz, mint amilyenek az előzőek voltak. Meglátásom szerint sikerül megint szintet lépni a csapatnak. – emelte ki.

Az argentin Tomás Dileo személyében feladót igazolt a MÁV Előre SC-Foxconn A 27 éves játékos azonban magyar szurkolók számára ismerős lehet, mivel a Vidux-Szegedi RSE csapatától érkezett a koronázó városba. A balkezes feladó korábban nyert argentin kupát és ezüstérmes volt a dél-amerikai klubcsapatok bajnokságában.

- Nagyon ambíciózus a klub és fontos számomra, hogy legyenek célok, amelyekért küzdhetünk. Izgatottan várom, hogy pályára léphessek és száz százalékig segítsem a csapatot mindenben, amire csak szüksége van. A legtöbb srácot ismerem, mert játszottam már ellenük, de most más lesz a kapcsolatunk, hiszen egymásért és közös sikerekért szállunk harcba. – tudtuk meg tőle.

Az Amerikai Egyesült Államokból szerződtették Christian Jankét, a 23 éves szélső ütő eddig a Phoenix-ben található Grand Canyon Egyetem csapatában szerepelt, profi karrierje első állomása Magyarország.

- Azonnali hatást, eredményt szeretnék elérni a pályán és azon kívül is, amivel egyaránt tudom segíteni a csapatot a bajnokságban, a kupában és a nemzetközi színtéren is. – mondta bemutatkozásakor.

A kék-fehérek egyébként a jövő héten kezdik meg a felkészülést a 2023-2024-es idényre.