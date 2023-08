A veretlen Puskás Akadémia FC mestere, Hornyák Zsolt a szezon eddigi legnehezebb meccsét vízionálta a Vidi elleni találkozó előtt, ami első hallásra meglepő lehetett, hiszen a Fehérvár FC a tabella utolsó helyezettje volt három fordulót követően, nem szerzett pontot a 2023/2024-es szezonban. Elképzelhető, hogy a felcsúti vezetőedző sejtette, hogy Bartosz Grzelak újít valamit csapatán. Meg is húzta a Vidi trénere az egyik legnagyobb és legkézenfekvőbb cserét: Kovács Dániel helyet a Puskástól érkezett Tóth Balázst állította a kapuba – végülis ő ismeri legjobban a felcsúti lövéseket.

A fehérváriak kezdőjében újra ott volt Fiola Attila, sőt, Kalmár Zsolt is főszerepet kapott. Azonban Lirim Kastrati sérülés miatt hiányzott, míg Franck Bambock keretbe sem került. A Puskás Akadémia legutóbb a címvédő Ferencvárost verte, nem volt miért variálnia Hornyák Zsoltnak.

Ugyan a Puskás letámadta a Vidit már a meccs elején, de a fehérváriak bátran állták a sarat, s birtokolták a labdát. A 10. percben Fiola bedobása nyomán Kalmár csinált magának helyet, majd középről, jobbal lőtt, a bal kapufa mellé. Az ellentámadásból azonban Colley Fiolát és Spandlert is befűzte, majd középre gurított, ahol Jakub Plsek teljesen egyedül várta a labdát, s egy igazítás után a bal sarokba lőtt, 1-0. Megfogta a gól a Vidit, a Puskás átvette az irányítást, az első negyedóra letelte után Colley adott nagy labdát Levinek, közeli lövését nagy bravúrral ütötte mezőnybe Tóth Balázs, a kipattanót pedig Slagveer tette kapura, de eltörte a labdát, blokkolták a védők. A 21. percben szemet gyönyörködtető megoldást szült Christensen és Kalmár kapcsolata, de a támadás elhalt a szépségben. A norvég löbbölését Kalmár a kapunak háttal vette mellre, majd még mielőtt a labda a földre hullt volna, fordulatból jobbal megküldte, de Markek éppen ott állt, ahova a játékszer érkezett. Fél óra elteltével Fiola passzolta fel a labdát Kalmárnak, aki tartotta azt, majd szépen játszott Kodro elé, a bosnyák helyezett lövését Markek vetődve ütötte szögletre. A fellazult védelmet megint Colley lepte meg, lesgyanús helyzetből kerülte meg Florest, majd a kapuval szemben állva lőtt, Tóth Balázs érezte a sarkot, védett. Meg-megvillant a Vidi, így a Puskás nem nyugodhatott meg. A 37. minutumban Kalmár szabadrúgás nyomán varázsolta a labdát Spandler lábára a tizenhatoson belül, még a fehérvári védő is meglepődött, leperdült rüsztjéről a laszti. Egy perccel később Kalmár Zsolt a bal oldalról, a tizenhatos mellől tekert a rövid sarok felé, a berobbanó Kenan Kodro csúsztatott bele, s a labda a felső lécről vágódott a gólvonal mögé, majd onnan a mezőnybe. Videózták az esetet, így lett biztos a Vidi egyenlítése, 1-1.

A kiegyenlített első félidőt követően nem cseréltek az edzők, s a második játékrészt helyzettel nyitotta a Puskás: Levi küldött el két védőt is, Slagveer-hez asszolt, a holland lövését Tóth Balázs lábbal védett. Nem lankadhatott a fehérvári kapus figyelme, mert Colley-t nem lehetett tartani, életveszélyt jelentett a piros-kékeknek, ha nála volt a labda. A felcsútiak domináltak, azonban a vendégek felvették a ritmust és jól zártak. A Vidi végig remekül drukkoló szurkolói egy molinón keresztül – igen barátságtalanul – Kovács Dániel talpára kötöttek útilaput, majd Hornyák váltására Grzelak reagált, Kalmár helyett Pető Milán kapott bizalmat. A 76. percben aztán a semmiből talált be újra Jakub Plsek, 16 méteres lövését védte be a korábbi csapattárs, Tóth Balázs, 2-1. Az utolsó tíz percben négyet is cserélt a Vidi, de csak a nyolc (!) perces ráadásban tudta meglepni már a Puskást. A 95. percben Katona Mátyás egy távoli lökettel helyezett a bal alsó sarokba, 2-2.

JEGYZŐKÖNYV

Puskás Akadémia FC - Fehérvár FC 2-2 (1-1)

Felcsút, Pancho Aréna, 3102 néző. Vezette: Andó-Szabó Sándor (Gorgiou Theodoros, Berényi Ákos)

Puskás AFC: Markek - Szolnoki, Golla, Stronati, Ormonde-Ottewill - Batik, Plsek - Slagveer (Grúber, 85.), Levi (Favorov, 77.), Corbu (Komáromi, 65.) - Colley. Vezetőedző: Hornyák Zsolt

Fehérvár FC: Tóth B. - Csongvai (Karamoko, 80.), Serafimov, Spandler, Fiola(Bese, 80.) - Flores (R. Pinto, 80.), Christensen (Szabó L., 86.) - Katona M., Kalmár (Pető, 73.), Schön – Kodro. Vezetőedző: Bartosz Grzelak

Gól: Plsek (11., 76.), illetve Kodro (39.), Katona M. (95.)

Sárga lap: Szolnoki (86.), Batik (96.), Gruber (97.) ill. Kalmár (18.), Serafimov 857.)