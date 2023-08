Andorka Péter együttesére idegenbeli ütközet várt, méghozzá az előző kiírásban hetedik helyen végző Üllőre látogattak a lányok. Mindkét gárda győzelemmel nyitotta a 2023/2024-es idényt, hiszen a Vidi 4-2-re nyert Budaörs ellen, míg az Üllő 3-0-ra diadalmaskodott Szegeden. A második fordulóra három helyen változtatott a fehérváriak szakmai stábja az összeállításon, Ramor Korinna, Jánosi Ninetta és Simon Franciska helyett Pál Melitta, Farkas Gerda és Szombati Katalin volt a pályán a kezdő sípszótól. A kapuban Terestyéni Anna kezdett, a mezőnyben ott volt még az említetteken kívül Bognár Petra, Szehofner Vivien, Szabó Emese, Szabó Bernadett, Földvári Fanni, Kozma Réka és Romanoczki Kármen. A 0-0-ás első félidőt követően a másodikban nagyon gyorsan kétgólos hátrányba kerültek a piros-kékek, Vidács Krisztina a 48. és az 59. percben is betalált. A folytatásban sajnos innen már nem volt visszaút Andorka tanítványainak, a végeredményt Lovász Emma állította be a 73. minutumban, 3-0.

A Puskás Akadémia a Dannback, Helmeczi, Palakovics, Szemán-Tóth, Kovács A., Harmat, Sinka, Szarvas, Tamók, Pécsi, Zán-Fábián összeállításban kezdett az idei szezon első hazai bajnokiján a Szeged ellen. A nagy melegben nehezen lendültek bele a csapatok, az első negyedórában mindkét kapu előtt egy-egy lehetőség adódott csak. Aztán a Puskás szép lassan fölénybe került, Szemán-Tóth majd Sinka is helyzetbe került, de kimaradtak a lehetőségek. A második félidőben viszonylag gyorsan sikerült megszerezniük a vezetést a felcsútiaknak, Sinkát buktatták a tizenhatoson belül, a végrehajtó pedig Palakovics Laura volt, 1-0. A mezőnyfölény a gól után is megmaradt, de a második találatot nem tudták megszerezni a hazaiak, de a három pont így is a Puskás Akadémiáé lett, Halászi Kinga lányai két forduló után hibátlanok az NB I-ben.

– Az első félidőben inkább a mezőnyben folyt a játék, egy-két lehetőségünk volt, de nem igazán tudtunk veszélyesek lenni. A félidőben kicsit átszerveztük a csapatot és ennek meg is lett az eredménye. Egyre jobban fölénybe kerültünk, eközben az ellenfél főleg a kontrákból élt – ami egyébként a meccs egészére jellemző volt - de az ezekből adódó szituációkat végig jól reagáltuk le. A vezetés megszerzése után még magabiztosabbá váltunk, több helyzetünk is volt, de az egygólos sikerre sem lehet panaszunk, elégedett vagyok, ez egy megérdemelt győzelem volt – értékelt a Puskás honlapjának a vezetőedző.