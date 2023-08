- Nagyon nagy kő esett le a szívemről - mondta a lefújást követően a női NB I-ben debütáló vezetőedző, Andorka Péter. - A gólok nagyon jókor jöttek. Bíztam a csapatomban, tudtam, hogy az egység fontos mérvadó lesz. Azonban olyan gyermeteg hibákat vétettünk, amiket simán ki lehet majd javítani. Az adok-kapok közepette annak ellenére vált kapkodóvá a játékunk, hogy emberelőnyben futballoztunk. Olyan hibákat dobáltunk, amelyeken a jövőben úrrá kell lennünk. Tetszett, a gólokat megelőző munka, ahogy gólhelyzetbe kerültünk. Tetszetős támadásvezetéseink voltak, a szögletek és a büntető is abból született, hogy meg tudtuk játszani az ellenfél mögötti területeket. Működött az a céljáték, melyet edzéseken is gyakorlunk. Gyors játékosokkal rendelkezünk, és támadásépítésnél sokszor bevesszük a forgató játékosokat, akik úgyszintén maradandót alkottak ezen a mérkőzésen. A gólok minőségével és az eredménnyel elégedett vagyok, a kapott gólok védhetőek lettek volna, és a második félidő második része nem tetszett a gólok ellenére, mert kapkodós volt a játékunk.

Andorka Péter a második félődőben nyújtott játékkal nem volt igazán elégedett

Forrás: Nagy Norbert

A 22. születésnapját három nappal a bajnoki nyitány előtt ünneplő Földvári Fanni már most több gólt szerzett, mint az előző idény 22 találkozója során. Mesterhármasával alaposan bekezdett az MTK-ban nevelkedett fehérvári támadó.

Földvári Fanni mesterhármast ünnepelt

Fotó: TOTH ELLA / Forrás: fehervarfc.hu

- Egy góllal mindenképp terveztem, hogy jó lenne úgy indítani a szezont, hogy kapuba találok. Három kerekedett ebből. Örülök, hogy ezzel is segíteni tudtam a csapatot - mosolygott a Budaörs ellen aratott 4-2-es diadalt követően Földvári Fanni. - Őszinte leszek: az összes gól egyformán tetszett, nemcsak az enyéim, a Vivié (Szehofner Vvien - a szerk.) is, közösen harcoltunk meg min a négy gólért. Úgy érzem, a nyári felkészülés alatt sikerült összeszoknia a csapatnak, jó összhangban mozogtunk, de nyilván vannak dolgok, amiken még csiszolni kell. Dolgozunk rajta. A tervem az volt, hogy több góllal zárjam a szezont, mint a tavalyit. Ezt már az első mérkőzés után teljesítettem, de nem szeretnék megállni. A válogatottba is szeretnék bekerülni, s felvenni a címeres mezt.