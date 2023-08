Az örökmérleg is a fehérváriak sikerét sejteti, hiszen a két csapat eddigi 23 élvonalbeli összecsapásából 12-t nyertek a piros-kékek, hét döntetlen mellett pedig négyszer nyert a Mezőkövesd. A Sóstón azonban egyszer sem.

Mindkét gárda gyengén kezdte a pontvadászatot, nem is zsebeltek be sok egységet, a Mezőkövesd az Újpesttel ikszelt, majd pihent, mert az FTC a múlt héten halasztotta a matyóföldiek elleni bajnokiját. A Vidi erőre kaphatott az előző fordulóban, a Puskás Akadémia vendégeként játszott 2-2-es döntetlent.

A fehérváriak továbbra is bajlódnak a védelem stabilizálásával

–Örültem neki, hogy hosszú idő után újra a kezdőcsapatban kaptam lehetőséget az elmúlt két bajnokin. Az előző szezonban volt egy sérülésem, ami után hosszabb időre kidőltem, a visszatérés után viszont keményen edzettem, majd ezt folytattam a nyári felkészülés alatt is, és vártam arra, hogy megkapjam a lehetőséget – fogalmazott a klub honlapján Nikola Serafimov, a Fehérvár FC belső védője. – Bizonyítani akarom, hogy helyem van a kezdő tizenegyben. Jól éreztem magam a pályán az elmúlt két bajnokin, úgy érzem, lépésről lépésre fejlődünk, természetesen azzal, hogy csak egy pontot szereztünk négy mérkőzésen, nem vagyunk elégedettek, ennél több kell, hogy elérjük a céljainkat. Úgy érzem, a játékunk nem rossz, sok mindenben sikerült előrelépnünk, most már csak az kell, hogy ezek a pályán is kijöjjenek és a tabellán is előrelépjünk. Hétvégén nyernünk kell függetlenül attól, hogy ki az ellenfél, nem velük kell főként foglalkoznunk, hanem saját magunkkal. Mindenképp előnyt jelent nekünk, hogy hazai pályán játszunk majd, a szurkolóink előtt meg kell szereznünk a három pontot.

A Vidi új kapusa, Tóth Balázs éppen koárbbi kenyéradója ellen debütált a fehérvári ketrec előtt. A hálóőr pontokban gazdag csatát vár, ami vasárnap 19.30-kor kezdődik.

– Még van egy pici meccshiányom, de elégedettek lehetünk az egy ponttal, talán egy kicsit én is hozzá tudtam tenni a mérkőzéshez.Adott egy lökést ez az eredmény az öltözőben. Boldog arcokat láttam a mérkőzés után, én személy szerint nem voltam annyira boldog, nagyon szerettem volna nyerni. Azt láttam a csapaton, hogy nagy kő esett le a szívükről. Bízom benne, hogy ez áttört egy gátat és el tudunk indulni felfelé, és hétvégén nyerni tudunk a Mezőkövesd ellen. Kazincbarcikán születtem, különleges élmény a Mezőkövesd ellen játszanom, hiszen ott játszottam életem első NB I-es mérkőzését. A Puskás színeiben is mindig nagyon nehéz meccset vívtunk a Mezőkövesd ellen, most is nehéz mérkőzésre számítok. Azt gondolom, hogy vissza fognak állni védekezni, és kontrákkal próbálkoznak majd. Nagy szükség lesz nálunk a kreativitásra, hogy fel tudjuk törni a védekezésüket – mondta Tóth Balázs.