Ideje volt. Talán ez az legtalálóbb mondat arra, ami először eszébe jut az embernek a Vidi vasárnapi győzelme kapcsán. A piros-kékek a tavalyi szezonban végig botladoztak és a sikertelenség olyan negatív spirálba helyezte a csapatot, hogy csak az utolsó fordulóban sikerült bebiztosítani az NB I-es tagság megőrzését. A nyáron alapos változásokon ment át a keret és a klub is, sok játékos távozott, de nemcsak labdarúgók, hanem a főszponzor is búcsút intett Székesfehérvárnak. A tulajdonos nyáron elmondta, a cél a biztos bennmaradás. Az együttes állománya az elmúlt hetekben folyamatosan alakult, talán a szurkolók merészebb célokban is reménykedhetnek, hiszen több válogatott játékos, vagy kerettag is Fehérvárra igazolt. Ennek ellenére a bajnokságot nem kezdte jól a Vidi, három fordulót követően pont nélkül állt a gárda, majd a megyei rangadón idegenben sikerült a pontrablás a Puskás Akadémia otthonában. Vasárnap a szintén pocsékul rajtoló Mezőkövesd érkezett a Sóstói Stadionba. A Fehérvár az első perctől nyomás alá helyezte ellenfelét, és bár a fölény nem mindig mutatkozott meg komoly helyzetekbe, a Zsóry sok munkát nem tudott adni Tóth Balázsnak. A hajrája bátran cserélt Bartosz Grzelak, és két húzása is bejött. A vezetést Szabó Levente szerezte meg a 83. percben, míg Lirim Kastrati a 94. minutumban biztosította be a győzelmet és a három pontot.

– Az elejétől a végéig kontrollálni tudtuk a mai találkozót. Fontos mérkőzés volt ez számunkra, mert volt már pár jó teljesítményünk a szezonban, pontokban ez viszont eddig még nem mutatkozott meg a találkozó előtt. A játékosok betartották a meccs előtti terveket, beszéltünk többek között a támadásból védekezésbe való visszarendezésről, amely jól működött. Úgy éreztem, hogy csak idő kérdése, hogy mikor szerezzük meg a vezetést, ez végül a hajrában sikerült. Ezt követően nagyon tetszett, ahogy 1-0 után folytattuk a mérkőzést, összességében pedig egy nagyon jó teljesítményt láthattunk ma a csapattól – mondta a lefújás után a Fehérvár vezetőedzője. – A cseréktől azt kértem, hogy tartsák magukat az eredeti játéktervhez. Kastratitól pedig még annyit, hogy menjenek be a tizenhatoson belülre a labdák, hiszen Kodro és Szabó Levente személyében két jó felépítésű csatár várja a beadásokat. Mindenképpen pozitívum a jövőre nézve, hogy a cserék jól tudnak beszállni a meccsbe. Kalmár Zsoltnak nagyon jó hatása volt a csapatra. Jó játékos, úgy tűnik, mintha ezer éve itt focizna, pedig ez csak a második meccse volt kezdőként. Ez egy minőségi játékos ismérve. Ráadásul, ahogyan ma is láthattuk, a pontrúgásai is életveszélyesek, pályafutásom alatt még nem volt ilyen játékosom, aki így tudta volna berúgni a szabadrúgásokat és szögleteket.

A válogatott szünet előtt még ez paksi bajnoki vár a Fehérvárra, de a keretben már biztos nem lesz ott Lyes Houri, akivel közös megegyezéssel szerződést bontott a klub. A francia középpályás 2020 januárjában érkezett a Vidihez Romániából, szinte rögtön alapemberré vált. 2021 nyarán azonban eligazolt kölcsönbe a román első osztályú CS U Craiovához. Ott sajnos megsérült, majd visszakerült Fehérvárra, ahol nem tudta hozni azt a szintet, mint korábban, a kezdőcsapatban sem volt képes stabil helyet kiharcolnia magának. A piros-kékeknél összesen 87 tétmérkőzésen játszott, ezeken hat gólt szerzett. Az idei bajnokságban kétszer kapott szerepet, nem talált be.