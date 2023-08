- Milyen tervekkel vágnak neki a bajnokságnak?

2023. augusztus 26., szombat, 15:00

Lajoskomárom (11.) - Csór Truck-Trailer (13.)

Dopuda Igor a Lajoskomárom vezetőedzője: - Szeretnénk a középmezőny elejéhez tartozni, a legfőbb célunk, hogy egyel, előrébb lépjünk az elmúlt évhez viszonyítva. A keretünk magja megmaradt, néhányan érkeztek, illetve távoztak. Mórról jött Kovács Krisztián, Kislángról hozzánk igazolt Erdei Barnabás, Willerding Zsolt, valamint Juhász Benjámin. Egyértelműen azért hoztuk ide őket, hogy a segítségünkre legynek. A hétvégén megérdemelten győzött az Ikarus, két különböző félidőt játszottunk, az elsőben kifejezetten jó teljesítményt nyújtott a csapat, viszont sokkal gyengébben muzsikáltunk a szünet után, és odalett a kétgólos előnyünk. Abban bízunk az Csór ellen, hogy a múlt heti első félidőben mutatott játékot a második játékrészre is ki tudjuk tolni, akkor nem lehet gondunk. Varga Ferenc hosszabb távon sérült, a bokája nincs rendben, gyulladás van benne, úgyhogy rá biztosan nem számíthatok, és a visszatérése is teljesen bizonytalan.

2023. augusztus 26., szombat, 17:00

Tóvill Kápolnásnyék (15.) - Bodajk SE (8.)

Höltzl Richárd a Tóvill Kápolnásnyék vezetőedzője: - Meglehetősen későn, július közepén kezdtük a felkészülést, de jóval intenzívebb volt, mint a korábbiak. Dolgozott velünk egy erőnléti edző, összességében azt mondhatom, hogy nem sikerült rosszul az alapozás. A vezetőség helyezési számot határozott meg, az előző két évben elért ötödik helyezés idén véleményem szerint nem elérhető, mert nem alkalmas rá a csapat. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy minél előrébb végezzünk. Már a korábbi években is megszokottá vált, hogy Pest megyéből elviszik tőlünk a gólkirályunkat, ez idén sem volt másképp. Dunavarsányba távozott Venczel Zsolt, illetve Ódor Dániel visszatért Pátkára, magánéleti problémái miatt nem számíthatok egy darabig Krajncz Balázsra, de bízom abban, hogy csatlakozni fog hozzánk, valamint munkahelyi elfoglaltság miatt az év elején Eipl Szabolcs sem lehet a segítségünkre. Több mint 30 gól a ment el a csapatból, nagyon nehéz lesz az eltávozott játékosokat pótolni. Szajkó Levente jött, aki legutoljára a Fehérvár FC II.-ben szerepelt, Gáspár Benedeket pedig Erzsébetről igazoltuk. Rajtuk kívül két fiatal érkezett Csákvárról, Nemes-Simon Bálint, és Rózsa Marcell, és Konczi Dávid tért vissza hozzánk Etyekről. Kissé fiatalodott a társaság, mondhatni rutintalanná vált, de azon dolgozunk, hogy felvegyék a megyei I. osztály a ritmusát. A rajtunk nem sikerült valami fényesen, mezőnyben ugyan nem voltunk rosszabbak Sárbogárdnál, de ezt a játékot gólra játsszák, ebben pedig néggyel jobb volt ellenfelünk. Úgy látom, hogy a Bodajk csapata erősödött, jó mérkőzésre számítok, és próbáljuk kijavítani a múlt heti fiaskót, győzelmet várok!

Mány-Bicske II. (9.) – Ikarus-Maroshegy (4.)

Varga Mihály a Mány elnöke: - Annyit kell tudni, hogy kötöttünk egy hosszútávú megállapodást az NB III-as Bicskei TC csapatával. Aki ismeri a megyei futballt az láthatta, hogy ők is nehezen akklimatizálódtak az elmúlt egy évben ebben az osztályban, és nekünk is volt többirányú problémánk létszámban és emberanyagban egyaránt. A szálak összetalálkoztak és csináltunk egy közös csapatot, amely bicskei égisz alatt fut, de a tavalyi bicskei I. osztályú csapatból csupán egy-két ember maradt. Mi adjuk a csapat gerincét, és igazoltunk hozzá Csákvárról, általában fiatalok jöttek és jó kohéziós erőt látok bennük. Azt lehet mondani, hogy a garnitúrát tekintve mélyreható változások történtek, heten maradtak a tavalyi csapatunkból, és hozzájuk csatlakoztak az ujjak, 16 fős kerettel dolgozunk. Változott az edzői stáb is, a kanadai Mikhail Stiven lett a vezetőedző, aki évek óta Csákváron dolgozik - az U19-es csapatukat irányítja - és őt kereste meg a Bicske, mint gesztor klub. Bodajkon nagyon foghíjas volt a csapatunk, mert a felkészülés során olyan játékosunk esett ki - szerencsére nem tartósan - akik ebben az osztályban húzóerők lehetnek. Ennek ellenére a fiatalok nagyon jól mentek, volt tartása csapatnak. Egy jó, lüktető iramú mérkőzést játszottunk, mind a két csapat nyerni akart, és igazságos döntetlen született. Az előttünk álló fordulóban talán néhányan visszatérhetnek, szeretnénk meglepni az Ikarust, egy igazi ki-ki meccset várok. Ismerjük egymást, nagyon jó a két klub kapcsolata, hagyományosan szoros mérkőzéseket játszunk velük.

Tordas (7.) – Móri SE (1.)

Farkas Zsolt a Tordas technikai vezetője: - Egész jól sikerült a felkészülésünk, minden évben ugyanazzal a tervvel vágunk neki a szezonnak, jól szeretnénk magunkat érezni a pályán, és egy jó közösséget akarunk létrehozni Tordason, nem elvárt helyezési a céljaink nincsenek. Remélem azt, hogy idén is élvezni fogják a fiúk a futballt, az előző évhez hasonló teljesítménnyel tudunk majd zárni. Arra büszkék vagyunk, hogy két játékosunk lépett felsőbb osztályba. Jancsó Buda Gárdonyba, míg Spinner Szabolcs Érdre igazolt, helyükre Zsámbékról, és Budaörsről hoztunk játékosokat. Mezőfalván kissé nyögvenyelősre sikerült a mérkőzés, nem úgy, ahogy szerettük volna. Kapufát rúgtunk, nagy helyzeteket hagytunk ki az első percekben, egy kicsit szenvedtünk. Most azonban nagyon várjuk a Mór csapatát, akik általában nem nyerni jönnek Tordasra. Véleményem szerint rosszabb emlékeik vannak nekik Tordasról, mint nekünk. Igazság szerint sokkal jobban szeretünk jobb csapat ellen játszani, ez jobban fekszik nekünk, mint amikor nekünk kell irányítani a mérkőzést. A Mór jó csapat, de emlékezhetünk arra, hogy amikor bajnokságot nyertek akkor sem tudnak győzni nálunk, és oda-vissza mienk lett a három pont.

2023. augusztus 27., vasárnap, 17:00

Ercsi Kinizsi (5.) - KK Grain KFT.-Mezőfalva (6.)

Lieber Károly az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: -

MÁV Előre FC Főnix (2.) – Enying (12.) Minden idénynek úgy vágunk neki, hogy előbb bennmaradást célozzuk meg, a többi pedig már csak bónuszként jön. Arra törekszünk, hogy minél több helyi kötődésű fiatalt építsünk be az ifi csapatból, igaz, hogy ez is egyre nehezebb. Vissza akartunk hozni több saját nevelésű játékost, de ők inkább alacsonyabb osztályba mentek. Kényszerpályára kerültünk, Csányi Dávid elment, úgyhogy például a fővárosból igazoltunk néhány játékost. Annak örülök, hogy győzelemmel rajtoltunk, mivel teljesen igazságos döntetlen lett volna a reális Enyingen, ahol az első félidőben talán egy kicsivel mi voltunk jobban, míg a szünet után nagy nyomást helyezett ránk a hazai csapat. Hozzáteszem, Andrejev Illés nagyon jól védett, de az első félidő végén megsérült Kun Bálint - rá három hétig nem számíthatok - egyenlített az Enying, és a végén kaptunk egy büntetőt, amit csak nagyon rutinos játékvezetők fújnak be a 93. percben. Kétségtelen, hogy 11-es volt, de nagy valószínűséggel mi sem örültünk volna annak, hogyha ellenünk adnak meg ilyet a vége előtt. A Mezőfalvát valamelyest ismerjük, tavaly télen játszottunk velük felkészülési mérkőzést, nagyon jó benyomást tettek, egy szervezett csapatot hozott össze Villám Balázs a hely és környékbeli fiatalokból. Nem várok könnyű mérkőzést, döntetlennel kiegyeznék, ráadásul egy újonc mindig nagyon motivált, és nagyobb lelkesedéssel, és elszántsággal szerepel a magasabb osztályban.

Pavlik József a MÁV Előre FC Főnix vezetőedzője: - Nálunk a célok nem változtak, most már a harmadik évben fogalmazzuk meg azt, hogy bajnokságot kell nyerni, és fel kell jutnunk az NB III- ba. A klubnak szüksége lenne, arra hogy itt szerepeljen, látszik az átigazolásainkból, illetve az eligazoltakból is, hogy a fiatalokat a megyei első osztályban nem tudjuk itt tartani. Mindenféleképpen osztályt kellene lépnünk ahhoz, hogy a fiataljaink itt maradjanak. Túlságosan nagy játékosmozgás nem volt, akit akartunk az idejött hozzánk, szerettük volna, hogy a csapat magja együtt maradjon, és melléjük olyan játékosokat hoztunk, akik tudnak nekünk segíteni a tovább lépésben. A bajnoki nyitányon egy megerősödött és nagyon szimpatikusan játszó Csórral játszottunk, nyertünk 3-0-ra, több is volt a mérkőzésben egyébként, de úgy vélem elsőre ez tökéletes volt. A hazai mérkőzéseinket szeretnénk mind megnyerni, ez lehet az alapja annak, hogy a bajnokságban sikeresen szerepeljünk. Számunkra az Enying csapata mumus, mert képesek arra, hogy extrán jól játszanak, bár ez inkább hazai mérkőzéseikre jellemző. Azzal tisztában kell lenni, hogy hiába erősebb a csapatod, mint az ellenfél, hogyha a 90. perc végén nem rúgtál több gólt, azért nem adnak három pontot.

Martonvásár (14.) - Sárosd (10.)

Nagy Tibor a Martonvásár vezetőedzője: - Hevesi Tamás szakmai igazgató keresett meg azzal, hogy nem segítenék-e abban, hogy közösen építsük fel a csapatot Martonvásáron. Átbeszéltük, hogy milyen teendőink lennének, illetve milyen célokért szállunk harcba. Egy stabil megyei első osztályú csapatot szeretnénk, amely az előző évvel ellentétben nem a kiesésért küzd. Fokozatosan azt érnénk el, hogy a múltat figyelembe véve újra a régi fényében ragyogjon a csapat. Több mint egy hónapja azért dolgozunk, hogy minél ütőképesebb legyen a társaság, rengeteg fiatalt kell beépíteni, akik martonvásári és környékbeli kötődésűek. Az új igazolások leginkább Pest megyei csapatokból történtek. Heti három edzésünk van, nem panaszkodhatok az edzések látogatottságra, rendesen járnak a fiúk a foglalkozásokra, pedig korábban mindenki attól félt, hogy nem így lesz. Móron ugyan kevesen voltunk, néhány ifistával kiegészítve, de a hétvégén már rendben leszünk, mert van három új igazolásunk, akiknek Móron még nem volt pecsét az orvosi igazolásukon, és 17-18 fővel tudunk kiállni a Sárosd ellen. A rutinos Mór ellen nem sok esélyünk volt, mert látszott a minőségi különbség, erős csapat, mi pedig nagyon fiatalok vagyunk, 17 és 20 év közötti az átlagéletkorral. Addig, amíg rendben voltunk fizikálisan nem volt problémánk, az első félidőben kaptunk egy véleményes tizenegyest, majd egyet figyelmetlenség miatt. Mezőnyben megpróbáltunk játszani, kialakítani helyzeteket, függetlenül attól, hogy négygólos vereség lett a vége, úgy érzem, van ebben a csapatban kurázsi, és eredményes lehet. Nem ismerem a Sárosd csapatát, ráadásul bennünket mindenki meg tudott nézni, fel tudott térképezni, mi viszont nem, bár hozzáteszem, nem hiszem azt, hogy ez nagy gondot jelentene. Az némileg zavar azonban, hogy nem tudok megnézni egy csapatot sem, mert jobbára egy időben vannak a mérkőzések.

Szabadnapos: Sárbogárd (2.)