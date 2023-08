Az új vezetőedzővel és több új játékossal hangoló gárdonyiak a Szegedi NKE ellen kezdték az orosházi tornát, mégpedig győzelemmel.

PC Trade Szeged NKE – Gárdony-Pázmánd NK 31-33

– Jól indult a mérkőzés, támadásban működött a beálló- irányító páros kapcsolat, amiből többször is eredményesek voltunk. A védekezésünk is rendben volt, több labdát tudtunk szerezni, amiből gyors ellentámadásokat vezettünk és könnyű gólokat szereztünk. A félidőt így 9 gólos előnnyel zártuk – tekintett vissza az első meccsre Guricsné Horváth Beáta, a tópartiak vezetőedzője. – Sajnos a második játékrészben, ami az első félidőben remekül működött, az szétesett. Támadásban a sok pontatlanságunkat, rossz döntéseinket ellenfelünk ügyesen kihasználta, így a kilencgólos előnyünk szinte teljesen elolvadt. Nagyot kellett küzdenünk a mérkőzés megnyeréséhez.

A második összecsapáson is komoly csatát vívtak a gárdonyiak.

SZISE-Bamba Marha – Gárdony-Pázmánd NKK 33-32

Az egygólos vereség azt jelentette, hogy a Velencei-tó partját képviselő lányok a bronzéremért szálltak harcba a házigazda Orosházi KA ellen.

– Kicsit álmosan kezdtünk és az Orosháza ellépett 5 góllal is, de ezt a félidőre sikerült 2 gólra csökkenteni. A második félidőben már jobban kézilabdáztunk és az 57. percben 3 góllal is vezetni tudtunk, de ezt az előny nem sikerült megtartani a végéig és döntetlennel zárult a mérkőzés. Hétméteresek döntöttek a bronzéremről, ahol sajnos alulmaradtunk – mondta a tréner.

Orosházi KA – Gárdony-Pázmánd NK 30-29

A torna végeredménye:

1. Érd

2. SZISE-Bamba Marha

3. Orosházi KA

4. Gárdony-Pázmánd NKK

5. PTE-PEAC SIPO

6. Hajdúnánás SK

7. Mohács TE 1888

8. PC Trade Szegedi NKE

– Összességében egy félidőnyi játéktól eltekintve elégedett voltam a lányok hétvégi teljesítményével, jól szolgálta a felkészülésünket. A háromnapos torna nem csak a mérkőzésekről szólt, hanem a csapatépítésről is. Ahogy engedte az időnk csapatprogramokat is szerveztünk, így volt fürdés a szálloda medencéjében, csapatépítő játék, valamint közös fagylaltozás Hódmezővásárhelyen – tette hozzá Guricsné Horváth Beáta.