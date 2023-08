A Puskás Akadémia „árnyékában”, de inkább az égisze alatt szerényen dolgozik, játszik, focizik a jelenleg Puskás III. nevet viselő amatőr futballcsapat. Az érdeklődés, ha úgy tetszik a reflektorfény persze a profi Puskás FC NB-es I-es és II-es csapatára irányul, róluk szólnak a sporthírek. A Puskás III. csapat tagjai fociszerelemből, szenvedélyből fociznak, munka mellett vállalván az edzéseket és a hétvégi meccseket. Ők a Felcsút SE jogutódja, amint nemrégiben kiderült, bár az első hivatalos fotó 1931-ből származik, amin bizonyítottan a felcsúti mancsaft látható. A levéltári dokumentum alapján került előbbre az alapítás dátuma, a Felcsúti Levente Egylet megalakulásával a helyi futball is kezdetét vette 1923-ban. Sok víz lefolyt azóta a Váli-vízen, s a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány és a Puskás Akadémia legújabb kori történetét ismerjük. Az alapító Orbán Viktor és a kuratóriumi elnök Mészáros Lőrinc mellett sokan felsorakoztak a nagy álom megvalósulása érdekében. Ám a községi futballcsapat megmaradása is fontos volt, az akadémia megszületése idején is. Míg a Puskás Akadémia az NB I-es futballisták közé került, a Felcsút SE községi csapatként talpon maradt, ugyanúgy amatőrként, mint korábban. A megtorpanások és a bizonytalanságok ellenére a megmaradásuk a helyi lelkesedés egyik bizonyítéka, s a közös akaraté. Most pedig ismét megnyerték a Fejér megye II. osztály futball bajnokságát, Szabó Dániel vezetésével, Tóth András csapatkapitány irányításával, s a legtöbbször Csikesz Péter kapus részvételével.

Fotó: puskaskademia.hu

Szabó Dániel 2016-tól edzi a csapatot, négy esztendeje főállású edző, kivételesen lelkes és elkötelezett a helyi futball mellett. Alcsútdobozon lakik, felcsúti futball-nevelésű, tehetsége ellenére sok sérülést szenvedett korábban, emiatt hagyott fel a profi tervekkel. Az eredményei okán megkapta a Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség (FMLSZ) elismerését, a Fejér Vármegye Év Edzője címet. A huszonnégy fős keret „keménymagja” tíz játékos, ők játszottak a legtöbb mérkőzésen. A játékosok munka mellett edzenek, a szabad idejükben áldoznak a szenvedélyükre. Számos községben nem működik a helyi amatőr futball, sokat változott a világ. A felcsúti amatőr felnőtt futballcsapat 2006-2009 között szintén lábadozott, mint a száz évben néhányszor megesett, azonban 2009 őszén újra megerősödött és elindult a Fejér megye III. osztályú bajnokságban. Hol alacsonyabb, hol magasabb osztályban sikerült szerepelniük egy-egy szezonban. 2013-tól a Puskás II. majd 2015-től a Puskás III. nevet viselik. A Puskás Akadémiától részesülnek támogatásban a szerelésre, az utazásra, kiváló pályán edzhetnek. Tény, hogy már nemcsak felcsútiak, hanem a Bicskei járásbeliek részvételével alkotják a keretet, nincs annyi fociszerető játékos, amennyire szükség lenne csak a községből. Többen akadémisták voltak, ám mégsem

Fotó: puskasakademia.hu

a profi futball irányába vezetett útjuk, a fizikai állapot is befolyásolja a folytatást. A mentálisan erős akarat és eltökéltség nem mindig képes ellensúlyozni a testi adottságokat. Néhány név még a Puskás III-ból, akik meghatározóak, s több éve küzdöttek a mostani eredményért: Heitler Tamás, Nagy Balázs, Tóth Gábor, Boros Ferenc, Kocsis Roland, Gyulai Dániel. Kezdődhet a következő száz év a felcsúti amatőr futball históriájában.