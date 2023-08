- Milyen tervekkel vágnak neki a bajnokságnak?

- Milyen változások voltak a játékos keretben?

- Mit vár a hétvégi meccstől?

2023. augusztus 19., szombat, 17:00

Móri SE – Martonvásár

Németh Bálint a Móri SE vezetőedzője: - Mindenféle szempontból sok változás történt az NB III-ból való kiesünk után. Megmutatkozik ez a csapat létszámában, itt egy erős magot szerettünk volna megtartani, úgy érzem ez sikerült. Melléjük tudtunk igazolni olyan játékosokat, akik egy kicsi móri múlttal rendelkeztek, és az a tervünk egy kötődésű fiatalokat építsünk be a felnőtt csapatba, hiszen a jövő az övéké. Az első hat csapatban szeretnénk végezni, nincsenek bajnoki álmaim. egy olyan évet akarunk mikor stabilan, móri gyerekekkel közösen tudjuk megoldani szereplésünket. 14 játékos távozott az NB III-as keretből, érkezett Bezerédi Ádám, Radács Milán, a két kapus, Janky Barnabás, és a Zámbó Martin, illetve többen felkerültek az ifi csapatból, akiknek lehetőséget adunk bízva abban, hogy ezzel élni is tudnak. Tar Bálint az utánpótlás vezetője , aki a felnőtt csapatnak is tagja segíti ezt a folyamatot, és tudja azt, hogy kikre lehet számítani hosszabb távon. Külön öröm, hogy tovább erősít bennünket Gosztonyi András, sokat várunk tőle többek között abban is, hogy felkarolja a fiatalokat. Attól függetlenül, hogy tavaly nem az osztályban szerepeltünk figyelemmel kísértük a bajnokságot. A Martonvásár ellen győzelmet várok hazai pályán, a Marton ellen mindig rangadókat játszottunk, úgyhogy feltétlenül és kemény és pikáns mérkőzésre van kilátás. A sérülések elkerültek bennünket így a legerősebb összeállításban várjuk őket.

KK Grain KFT.-Mezőfalva – Tordas

Villám Balázs a KK Grain KFT.-Mezőfalva vezetőedzője: - Nem voltak tavaly feljutási céljaink a megyei másodosztályban, a realitás talaján maradtunk, minden hazai mérkőzés meg szerettünk volna nyerni, valamint két-három fiatal játékost akartunk beépíteni a csapatba az utánpótlásból. Ez hellyel-közel sikerült, Németh Balázs stabil tagja lett a csapatnak. Az idény felénél úgy tűnt, hogy több van a csapatban és megcélozhatjuk a feljutást. Így, hogy most sikeresen megkapta a licencet a pálya és a helyezésünk is alkalmas az első osztályra vállaltuk a feljutást. Jelen pillanatban kisebb-nagyobb anyagi gondokkal küzdünk, de ezt orvosolni fogja a vezetőség és a támogatók. Én és a csapat pedig a szakmai részét fogja hozzátenni, hogy ne legyen hiábavaló a fáradozás a vezetőség részéről. Nekünk friss feljutóként egyetlen célunk lehet ebben a bajnokságban, hogy megragadjunk, de többet nem is szeretnénk kitűzni. Számomra jelenleg ismeretlenek osztályban játszó csapatok, valamint a játékosok, Bács-Kiskun megyeiként ott jobban képben vagyok. Voltak ugyan távozó játékosaink, akik más vármegyébe, vagy osztályba mentek el játszani, akad olyan, aki visszavonult, az ő posztjaikra érkeztek pótlások. Alapvetően nagy változások nem történtek a keretben, a csapat gerincét együtt akartuk tartani mezőfalvai, illetve helyi kötődésű labdarúgókat hoztunk. Azzal tisztában vagyunk, hogy a Tordas előkelő helyen végzett az előző bajnokságban, én nem szoktam foglalkozni más csapatokkal, a csapatom arra készül, saját játékát próbálja ráerőltetni az ellenfélre. Alapelvem, hogy velünk foglalkozzanak az ellenfelek és ne mi velük! Biztos, hogy jó kis mérkőzés lesz, remélem, hogy a Mezőfalva fogja idén kiérdemelni azt a címet, amelyet tavaly a Tordas.

Enying – Ercsi Kinizsi

Mohai Norbert az Enying szakosztályvezetője: - Egyértelműen stabilizálni szeretnénk a helyünket a vármegyei bajnokság első ligájában. A középmezőny eleje az elvárt szint a csapattól, és úgy gondolom ehhez meg lesz az esélyünk. Annak ellenére, hogy csak két távozónk volt, idén jelentős változáson ment keresztül felnőtt keretünk. Egy tehetséges fiatal szélső játékost adtunk vissza Siófokra, aki csak „kölcsönben" volt nálunk, valamint csapatunk első számú kapusa Kovács Zoltán távozott a Maroshegyhez. Érkezők viszont szép számmal akadtak: öt főt igazoltunk a Somogy Vármegyei első osztályból, egy játékos Tolnából érkezett, és három régi-új csapattagunk lett Kislángról. Kapus posztra viszonylag későn, de végül is sikerült a korábban a Sárbogárdot erősítő hálóőrt igazolnunk Nagykarácsonyból. Ezek és a felkészülési időszak tapasztalatai alapján, úgy látom, sikerült egy stabilabb kezdő csapatot, és egy vastagabb kispadot összerakni, mely utóbbi mindig is probléma volt az elmúlt években. A bajnokság első mérkőzése nagy jelentőséggel bír. Nagyobb a mentális nyomás a hazai pálya és az idei első bemutatkozás miatt, de remélem, ez nem nyomja rá bélyegét a teljesítményünkre. Kivételesen pozitív, jó baráti kapcsolatot ápolunk az Ercsivel. Általában kiélezett mérkőzéseket vívunk velük, és ha jól tudom idén is jócskán erősödtek, szóval nem lesz könnyű dolgunk. Sajnos a hétvégi kupafordulóban egy játékosunk olyan csúnyán sérült, hogy műteni kell, így őt néhány hónapra biztosan nélkülöznünk kell. Ennek ellenére biztos vagyok benne, hogy ismét jó mérkőzést láthatnak a vasárnap kilátogató szurkolók, és remélem, büszkén vonulunk majd le a pályáról.

Csór Truck-Trailer – MÁV Előre FC Főnix

Pécsi László a Csór Truck-Trailer vezetőedzője: - Ez lesz a második idényünk az első osztályban, szeretnék egy sokkal stabilabb képet mutatni magunkról, és a tabellán is magabiztosabb pozíciót elérni év végére. Nem a bennmaradásért szeretnénk küzdeni, hanem felzárkóznánk a középmezőnybe, ez a célunk. A mögöttünk hagyott egy év tapasztalata sokat segíthet, amikor éveken keresztül a másodosztályban játszottunk azt híhettük, hogy nincs nagy különbség a két osztály között, de amikor mindezt láttuk és tapasztaltuk, szembesültünk a sorozat terheléssel, akkor egyértelművé vált, hogy az elvárásoknak nehéz megfelelni. Ennek szellemében próbáltunk meg erősíteni, úgy érzem ez sikeres volt, és a felkészüléssel is elégedett vagyok. Három, megyei szinten a rutinos játékost igazoltunk, mindhárman Lajoskomáromból érkeztek. Victor Michel, Orosz Márkó, valamint Klein Márk választott bennünket. Rajtuk kívül az utolsó pillanatban igazoltuk Lukács Leventét Maroshegyről. Távozónk nem nagyon volt, csupán néhányan hagyták abba az aktív játékot. A szerencse nem segített bennünket a sorsolásnál, annyit üzennék a szurkolóinknak, hogy nem örömfocival készülünk a Főnix ellen, bár falunap lesz szombaton, Csóron. Az esélyesek nem mi vagyunk, „rontani" ellenfelünk játékát, és megnehezítenék számukra a mérkőzést. Az eredménytől függetlenül azzal lennék elégedett, hogyha a csapat úgy állna hozzá, hogy megtesz mindent a győzelemért, és nagy csatára késztetjük a Főnixet.

Ikarus-Maroshegy – Lajoskomárom

Szarka Martin az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: - Július elején elgondolkoztunk azon, hogy érdemes-e így ezt folytatni, mert olyan irreális igények vannak játékos szinten, nem nagyon szeretnénk azonosulni. Amennyiben nem lennének fiataljaink, hogy is lenne felnőttcsapat, mert nincsenek olyan források, amelyekkel ezt tudnánk vállalni. Példa erre, hogy kinevelünk egy játékost, aztán öt év után ötvenezer forintért viszik el... Szerencsére azért sikerült fiatalokat igazolnunk és majd az idő eldönti, hogy hol lesz a helyünk. Kifejezett célkitűzésünk nincs, próbálunk minél jobb eredményeket elérni, bent szeretnénk maradni, és minden csapatnak megnehezíteni a dolgát, amelyek Maroshegyre látogatnak. Érkezett Mórról Ferencz Bálint, Kovács Zoltán Enyingről, Mayer Martin a Főnixtől, Fi László Polgárdiból, valamint Zsédely Zalán Mórról, és az U 19- es csapatból hárman kerültek fel a felnőttek közé. Távozott Matócza Dániel, Lukács Levente, Varga Zoltán, Szontágh Levente, míg Farkas Dániel és Horváth Levente abbahagyták játékot. A Lajoskomárommal remélhetőleg egy jó mérkőzést játszunk, vendégeinknek erősebb és jobb a keretük, jobban tudtak igazolni, de azért szeretnénk fiatal csapatunkkal tisztes eredményt elérni.

Bodajk SE - Mány-Bicske II.

Bregócs Gergő a Bodajk SE vezetőedzője: - A csapatunk fiatalodott, elég jól mozogtunk az átigazolási piacon. A tervünk az, hogy a kellő rutinnal rendelkező játékosok mellé építsük be a fiatalokat. Azt is mondhatnám saját nevelésű játékosokat sikerült visszacsábítani, szeretnénk azt, hogy a későbbiekben bodajki kötődésű játékosokból álljon a csapat. Pozitívan várom a szezont, mindenki ellen fel fogjuk vállalni a támadó futballt, senki ellen nem fogunk visszaállni védekezni. Úgy gondolom, hogy még mindig a nézőknek szól a futball, ebben hiszünk, és teljesen mindegy, hogy milyen ellenfél érkezik Bodajkra. Jelen pillanatban konkrét célkitűzést nem fogalmazott meg a vezetőség, hiszen a csapatnak még össze kell érnie, a fiatalokat be kell törni, és beállítani őket a sorba, hogy lássák, hogyan működik a felnőtt futball. Nagyon sokan még az ifi bajnoksághoz szoktak, fel kell venni a felnőtt ritmust, a felnőtt ütközéseket. Ettől függetlenül a középmezőnyben végeznénk, hogy ne kelljen a kiesés ellen küzdeni. Egy távozó volt, Joó Gergő elment Sárbogárdra, illetve volt, aki tanulmányai miatt fejezte be a játékot. A Főnix FC-től, Mórról érkeztek új igazolások, visszatért Gulyás Gergő, velük stabillá vált a csapatunk. Számunkra szombati ellenfelünk teljesen sötét ló, nem ismerjük őket egyáltalán. Jó rajtot, és nagyon jó mérkőzést várok, egyértelműen úgy fogunk felmenni ellenük a pályára, hogy itthon tartanánk a három pontot. A játékosok ambiciózusak, heti három edzéssel készültünk, és olyan nem volt, hogy tizenkettőnél kevesebben lettünk volna.

Sárbogárd – Tóvill Kápolnásnyék

Pajor László a Sárbogárd vezetőedzője: - Szeretnénk bajnokságot nyerni! Ezen kívül azt szeretnék elérni folyamatosan fejlődjön a klub, most próbáltunk erősíteni, mert otthon évben komoly és súlyos sérülések kísértek, és hátráltattak bennünket. Négy meghatározó játékosunk hónapokra kidőlt, de Kindl Zalánra például tavaszhoz számíthatok. Ezért az átigazolásainkat is úgy irányítottuk, hogy valamelyest tudjuk őket pótolni, bizonyos pozíciókban erősödjünk. Sikerült négy játékost hozni, valamint két labdarúgó az ifi csapatból lépett előre. Jelenleg 22-es keretünk van. A Mór csapatából Tölgyesi Péter, Bodajkról Joó Gergő érkeztek, egy évvel ezelőtt volt már nálunk Finta Dániel, aki Mór és Pécsvárad érintésével igazolt vissza hozzánk. Rajtuk kívül már régóta figyeltük a Főnix FC játékosát, Simon Györgyöt, aki szintén aláírt. A regionális bajnokságban szereplő ifjúsági csapatból Bruzsa Balázs, és Deák Soma is velünk készül a továbbiakban. Annak örülök, hogy nem volt sok távozónk, Glócz Zoltán és Glócz Herkules visszatértek Abára, valamint Kovács János visszaigazolt Felcsútra. Nagyon jó lenne, hanem ismétlődne meg a tavalyi sérülés hullám, és egyenletes, jó teljesítményt tudnánk nyújtani. Július 3-án kezdtük a felkészülést, heti három edzéssel, öt felkészülési mérkőzést játszottunk különböző játékerőt képviselő csapatok ellen, másik vármegyékből. A MOL Magyar Kupában pedig egy erős Dombóvárt sikerült búcsúztatni jó játékkal. Kifejezetten jó csapatnak tartom a Kápolnásnyéket, folyamatosan fejlődnek, ők is a helyi játékosokkal próbálják erősíteni a csapatot. Inkább otthon veszélyesek, de egyáltalán nem becsüljük le őket, hiszen tavaly is néhány ponttal előztük meg őket. Mindenféleképpen arra törekszünk, hogy itthon tartsuk a három pontot - de hazai pályán nem is lehet más célunk. Annyiban változik a hazai mérkőzéseink helyszíne, hogy a sárszentmiklósi pályáról felköltöztünk a felújított sárbogárdi létesítménybe.

Szabadnapos: Sárosd