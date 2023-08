Az első félidőben a Puskás Akadémia gyakorlatilag lejátszotta a pályáról az Újpestet, Colley megállíthatatlan volt, két gólt is szerzett 45 perc alatt, a félidőre 3-1-es állással mentek a felek. A felcsútiak nagy bánatára a túloldalon is volt egy kiváló teljesítmény Ljujics révén, aki triplázott a kilencven perc alatt. Bár a végén Colley is majdnem elmondhatta ezt magáról, a gólját les miatt érvénytelenítették, így maradt a 3-3-as döntetlen.

– Nem mondanám azért, hogy az Újpest a kedvenc ellenfelem, de kétszer játszottam ellenük és mindkét alkalommal sikerült gólokat szereznem, ma is élveztem a játékot. Természetesen nyerni akartunk, sajnos csak döntetlen lett a vége. A jövő héten a Ferencváros elleni találkozó következik, azon a mérkőzésen is a győzelem lesz a cél. Jó meccs volt, sok szurkoló elkísérte az újpestieket, a hangulatra nem lehetett panasz, ráadásul esti találkozónk volt, amelyeket amúgy is szeretek. Két góllal is vezettünk, de fordulás után két gólt is lőttek a vendégek, sajnálom, hogy végül csak egy pontot szereztünk. A les miatt érvénytelenített gólomat vissza tudtam nézni, kicsin múlott, csak arra emlékszem, hogy belövöm a labdát és megyek ünnepelni a többiekkel. Nem csak magam, hanem a csapat miatt is boldog voltam. Sajnos nem volt érvényes a találat, majd legközelebb igyekszem bepótolni. A hétvégét megkaptuk pihenőnek, de hétfőtől folytatódik a kemény munka és készülünk a Ferencváros elleni bajnokira – értékelt a klub honlapjának Colley.