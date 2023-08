Ami az eseményeket krónikáját illeti, minden a vasárnapi bajnokival kezdődött, amikor az NB II. első fordulójában az Aqvital FC Csákvár hazai pályán fogadta az NB I-ból tavasszal kieső Budapest Honvédot. A találkozó kiélezett harcot hozott, a Fejér vármegyeiek a kezdeti bizonytalanságok után méltó ellenfelei voltak a kispestieknek. A vendégek szerezték meg a vezetést, de a második félidő elején egyenlített a Csákvár, azonban a hajrában a Honvéd behúzta a három pontot. A győzelem eldöntésére mindkét gárdának bőven megvolt a lehetősége.

A hét közepén a fővárosiak oldalán megjelent egy videós összeállítás, ahol összeszedik az Aqvital játékosainak „durva” szabálytalanságait, kiemelve azt, hogy a találkozón nyolc sárgát osztott ki a játékvezető, valamint két kispesti játékost is le kellett cserélni sérülés miatt. Mint fogalmaztak, „A kemény, harcos futball része a játéknak, sőt, ezt is meg kell tanulniuk a fiataloknak, viszont a durvaság nem pálya! Továbbá azt se felejtsük el, hogy csapatunkban hét U21-es válogatott labdarúgó, rengeteg fiatal tehetség szerepel, egy súlyos sérülés derékba törheti a pályafutásukat, a bíróknak pedig meg kell védeniük a játékosokat. A videós összeállítást az MLSZ-nek is eljuttatjuk, illetve hiszünk benne, hogy a vasárnapi mérkőzésből nem szabad általánosítani a Csákvár és az NB II stílusára sem, s reméljük, a jövőben a nívós meccsek, a kemény, de sportszerű találkozók és szép megmozdulások (no meg a kispesti sikerek) kerülnek a középpontba”. Hozzátették, hogy a felvételeken több olyan szituáció is látszódik, amelyeknél a labda nem volt a közelben.

A csákváriak oldaláról sem maradt sokáig válasz nélkül az „odacsapás”. Kiemelik, hogy a nyolc sárga lap és a sérülések kapcsán csak két tényt felejtett el közölni a Honvéd, mégpedig a sárga lapok felét a vendégek kapták, valamint az egyik sérülés alkalmával két játékos fejelt össze és a csákvári labdarúgót is le kellett cserélni.

„Tény, valóban feszült hangulatú mérkőzés zajlott a pályán, de ez elsősorban a Honvéd játékosok felelőssége. Nekik kötelező volt a győzelem az előző idényben a bentmaradását éppenhogy kiharcoló, „falusi” Csákvár ellen, melynek nem volt veszíteni valója. Játékuk viszont akadozott, s ez nem ritkán idegességbe csapott át. A felvételek tanúsága szerint valamennyi(!) tömegjelenetet a Honvéd játékosai kezdeményezték, s csak a játékvezető higgadtságán múlott, hogy megúszták komolyabb következmények nélkül a lökdösődést, reklamálást. Kocsis Dominik sérülése sajnálatos – ezúton is jobbulást kívánunk neki -, de mi azért másként láttuk az esetet. Kocsis Dominik, nagy nehézségek árán megkerülte balhátvédünket, László Noelt a jobb oldali vonal mellett, ám közben kibillent az egyensúlyából. Középső védőnk, a 190 centis Karacs Dániel takarásból érkezett kisegíteni társát és ütközött a derékmagasságig(!) előrehajoló, nála húsz kilóval könnyebb Kocsis Dominikkal. A felvételeken tökéletesen látszik, karja, könyöke a testéhez szorítva, semmilyen durvaságra utaló mozdulatot nem tesz.” Sőt a csákváriak egy érdekes esetre is felhívják a figyelmet, mégpedig a 93. percből. Ekkor ugyanis Átrok Zalán keményen, sárga lapot érően csúszott oda az ellenfelének, a szabálytalanság után pedig büszkén pacsiztak le vele a társak.

A kispestiek által összeállított videó:

A csákváriak által összeállított videó: