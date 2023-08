Dobos Mihály Bendegúz, Bajkó Botond, Németh Zalán, Dézsi Barnabás, Farkas László, Alapi Márton, Balasits Barnabás, valamint Salamon Zoltán is lehetőséget kapott a juniorok keretében a FEHA19 akadémiájáról, sőt az Erste Ligás felnőtt együttes másodedzője, Arany Máté a szakmai stáb tagjaként volt ott Svédországban.

A fiatalok vereséggel kezdtek a tornán, Dánia két góllal bizonyult jobbnak, fehérvári szempontból nézve azonban jó néhány pontnak lehetett örülni az 5-3-as vereség alkalmával. Salamon egy góllal és egy gólpasszal zárt, Dobos három, míg Bajkó és Farkas egy-egy assziszttal zárta az első összecsapást. A második fordulóban a norvég Valerenga várt a magyarokra, Ladányi Balázs tanítványai az első negyven percben alaposan megágyaztak a sikernek, a harmadik harmadra 5-2-vel fordultak a felek. A folytatásban tovább nőtt az előny, 7-3 lett a találkozó vége. Most sem maradtak el a fehérvári pontok, Németh Zalán lőtt Magyarország első gólját, Dobos két assziszttal zárt, de szintúgy aktív közreműködő volt egy-egy magyar találatnál Farkas, Alapi, Dézsi és Balasits is. A harmadik mérkőzésen a Brooks Bandits ellen jött egy 4-1-es vereség (mienk gólját Dézsi szerezte), de a körbeverések miatt így is elődöntős lett a magyar válogatott. Ott Franciaország nyert 4-2-re, Farkas betalált, a Ladányi-gárdára pedig várt a bronzmérkőzés. Sajnos ismét 4-2-es végeredmény született, ezúttal sem a mieink javára a Färjestad ellenében, Német és Dobos egy-egy gólpasszt jegyzett, a magyar válogatott pedig a negyedin helyen végzett.