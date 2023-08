A Fradi számára most indul el csak a magyar bajnokság, a zöld-fehérek a nemzetközi kupaszereplésük miatt az első fordulóban nem játszottak a Kecskeméttel. Az említett két gárda azóta lejátszotta a visszavágókat az Európa-konferencialiga selejtezőkörében. Az KTE végül búcsúzott a Riga ellen, az FTC 6-0-ás összesítéssel ejtette ki az ír Shamrock Rovers együttesét. Az augusztus 10-én rajtoló harmadik körben a máltai Hamrun Spartans FC vár fővárosiakra. Addig azonban remélhetőleg egy nagyon komoly kihívás előtt áll a Ferencváros, hiszen vasárnap a Sóstói Stadionban vizitálnak a zöld-fehérek. Az elmúlt bő tíz év többségében ez a párosítás a bajnoki aranyéremről döntött, azonban a közelmúltban sajnos már más szelek fújnak, a Fehérvár FC egy megújulás közepén áll, remélhetőleg az út végén ismét egy bajnoki aranyérem vár majd a Vidire. Addig azonban még nagyon hosszú az út, a fehérváriak pedig vereséggel nyitották meg az „új korszakot”. Bartosz Grzelak együttese Újpesten szenvedett 1-0-ás vereséget, ott a piros-kékek az első félidőben pocsékul játszottak, még emberhátrányban is gólt kaptak, azonban a második játékrészben már sokkal biztatóbb képe volt a játéknak, de csak a szépítésre futotta.

– Úgy érzem, benne lett volna egy jobb eredmény elérése az Újpest elleni mérkőzésünkön, sajnos ez nem sikerült, de a héten ugyanúgy készültünk, mint máskor, igyekeztünk a lehető legjobban felkészülni a Ferencvárosra. Jól sikerültek az edzéseink, és abban bízunk, hogy sok szurkoló előtt tudunk majd egy jó meccset játszani, hiszen ez az év legjobban várt meccse sokak számára. Azt gondolom, a Fradi is úgy fog érkezni, hogy játszani szeretné a focit, ezzel mi is így vagyunk, így nyílt mérkőzésre számítok. Jó a csapatszellem, a kemény munka mellett megvannak a viccelődések is. Küzdünk egymásért és biztos vagyok benne, hogy ennek meg lesz az eredménye – mondta a klub honlapjának Lyes Houri.

A két csapat a 111. összecsapására készül egymás ellen, az örökmérleg a Ferencváros mellett áll, 110 NB I-es találkozón a Vidi 27-szer, az FTC 52-szer győzött, 31 alkalommal pedig döntetlen született. A papírforma most is a vendégek mellett szól, de azt fel is lehet borítani és megkezdeni a pontok gyűjtését ebben a szezonban. A fehérvári klub 16.45-től már várja a szurkolóit színes programokkal a stadionban és annak közvetlen környékén.