2023. augusztus 26., 16:30

Sárbogárd SE (Fejér vármegyei I. osztály) - Kaposvári Rákóczi FC (NB III Dél-Nyugati csoport)

Minden kétséget kizáróan nehéz kilencven perc elé néz a Fejér vármegyei I. osztályban remekül rajtoló Sárbogárd együttese. A Tóvill Kápolnásnyék ellen 4-0-ra diadalmaskodó bogárdiak a nagy múltú, a napokban az alapításának századik évfordulóját betöltő Kaposvári Rákóczi FC ellen bizonyíthatnak. A somogyi legénység a 2019-2020-as idény végén búcsúzott az NB I-től, majd egy évet töltött a második vonalban, de onnan is kizuhant. Jelenleg az NB III Dél-Nyugati csoportjában a 13. helyen áll négy fordulót követően, győzelem nélkül, három döntetlennel, és egy vereséggel a tarsolyában. Leginkább a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő labdarúgói tudnának mesélni róluk, hiszen vendégként kétgólos hátrányból álltak fel ellenük, és remiztek velük két hete vasárnap.

Pajor László a Sárbogárd SE vezetőedzője nem bíz semmit a véletlenre, értékes információkkal a birtokában várja a zöld-fehéreket.

- Egy nagy múltú együttesről van szó, tiszteljük és becsüljük őket, nem is olyan régen még az NB I- ben szerepeltek, ezek alapján vannak olyan játékosaik, akik rendkívül magas képzést kaptak, és magas szintű focit tudnak játszani. Annyit tudok róluk, hogy fiatal csapat, néhány rutinos játékossal kiegészítve jó elegyet képeznek. Azonban mi is kellően rutinosak vagyunk, tapasztaltak, nagy valószínűséggel, amelyik együttes jobban koncentrál az fog továbbjutni. Nem panaszkodhatok az alapozásunkra, az edzőmérkőzéseken az történt, amit terveztünk játékban, a tétmeccseken pedig a Dombóvár ellen sikerült fordítani, ez adott egy olyan fajta plusz lökést, ami egyébként is megvolt a társaságban. A Kápolnásnyék ellen azt a fajta taktikai érettséget láttam, amely alapján bizakodóan tekintek a mérkőzés elé, és magabiztosan a továbbjutásban gondolkodunk.

Pápai Perutz FC (Veszprém vármegyei I. osztály) – Bicskei TC (NB III Észak-Nyugati csoport)

A vendéglátók, bár három éve még az NB III-ban vitézkedtek, de nem kiesés, hanem anyagi okok miatt kellett egyet hátra lépniük. Csordás Csaba a Bicskei TC vezetőedzője jól ismerheti őket, hiszen játszottak ellenük néhányszor, de természetesen jelentősen átalakultak azóta a pápáiak, és ők is.

- Nemcsak a csapatok összetétele, hanem a mi céljaink is változtak. Ennek az évnek úgy futottunk neki, hogy komolyabb terveink vannak, és ennek a szellemiségében fogunk Pápára utazni. Elmondtam a játékosaimnak nem szabad lebecsülni a Pápát, azért mert, éppen most a megyei első osztályban játszik és ott a helyük, hanem különböző okok miatt történt mindez. Arra számítok, hogy egy jól felkészült, fiatal csapat vár bennünket, de ettől függetlenül szeretnénk továbbjutni. Nem akarunk semmit a véletlenre bízni!