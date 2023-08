Sérüléssel bajlódott, a vállával, ezért az istálló, a Kiliti Promotions utolsó gáláján nem is vett részt Kiliti Tamás, távollétében Berki Ferenc Jr. vívta a főmeccset májusban Várpalotán, a Thury-várban. Kiliti Ráckevén tért vissza a hétvégén, a Richard Promo Sport eseményén, a román Daniel Cimpean Costel ellen. Bár Kiliti eredetileg 60 kg-ban érdekelt, ezúttal egy súlycsoporttal feljebb bokszolt, bemutató mérkőzésen. Riválisa a nyolc menetesre tervezett összecsapáson a meccs feléig bírta, a 3. menetben egy test-fej kombinációt követően rászámoltak, majd a meccs folytatódott. Egy menettel később ismét kétszer eltalálta Kiliti, Costelt leléptették.

A Videoton Boksz Club amatőr ökölvívója, Pajor Patrik döntetlenre végzett, Knitl Csaba a 60 kg-ban, a K1 szabályendszerében rendezett derbin egyhangú pontozással győzött.

-Jól éreztem magam a ringben, mindent óramű pontossággal csináltam, pontosan úgy, ahogy sarokból kértél tőlem – közölte Kiliti Tamás, akinek az utóbbi időben ismét bátyja, Kiliti Ferenc irányítja az edzéseit. A bunyós elmondása szerint rövidesen kilép a nemzetközi színtérre is, ha minden jól alakul, a közeljövőben Európa több országában, valamint ha minden tökéletesen alakul, a tengerentúlon is szorítóba léphet. Legközelebb szeptember 9-én, a fővárosi Corinthia Hotelben rendez nagyszabású gálát Kiliti Ferenc, a rendezvényen az öccsén kívül Berki Ferenc Junior, Péntek Martin – aki harmadik meccsét vívja a profik táborában -, továbbá Takács Dániel és Fikó Oszkár is érdekelt lesz. Az esemény különlegessége, hogy üzletemberek is öklöznek, a tervek szerint két, ilyen jellegű találkozóra kerül sor.