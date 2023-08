Két forduló után még mindkét csapat veretlen, igaz az FTC csak egy meccset játszott, Fehérváron nyert 5-3-ra. A zöld-fehérek háza táján a fájdalmas BL-búcsú után egyre jobban magára talál az együttes, mind a bajnokságban, mind az EKL-ben gólerősnek bizonyul a Máté Csaba által irányított gárda. Csütörtökön az újabb Európa-konferencialiga fordulóban idegenben 6-1-re verte máltai ellenfelét a Ferencváros, úgyhogy a felcsúti védelemnek nagyon oda kell figyelnie. A PAFC is jó formában kezdte az idényt, hiszen az első fordulóban végig uralva a mérkőzést nyert Miskolcon, majd hazai pályán a szezont kiváló formában Újpesttel játszott egy izgalmas 3-3-at. A lila-fehérek ellen bombagólt szerzett a Puskás Akadémia középpályása, Jonathan Levi.

–Valóban mutatós gól volt, ezt kár lenne tagadni. A múltban rúgtam már hasonlót, de ekkorát talán még egyszer sem. Természetesen örülök, hogy betaláltam, de sokkal boldogabb lennék, ha nyertünk volna. Mindenesetre szeretném megmutatni, hogy nem csak véletlen volt, szeretném még többször bevenni az ellenfelek kapuját, s az összjátékban is nagyot akarok alakítani – elékezett vissza a Puskás honlapjának Levi. – nagyon tisztelnünk kell a Fradit, hiszen a liga legjobb csapatáról beszélünk, ám megijedni nem szabad tőlük. Rendkívül fegyelmezetten kell futballoznunk, mert szinte biztos, hogy náluk lesz többet a játékszer, mint ahogy az is, hogy labdajáratással igyekeznek majd felőrölni bennünket. Nyilván nagyon sokan kijönnek majd a Groupama Arénába, hogy biztassák őket, nekünk ezt a nagyszerű hangulatot kell a magunk javára fordítanunk, valahogy úgy, ahogyan Diósgyőrben is tettük. Nem lesz nehéz motivációt találni – futballisták vagyunk, akik az ilyen találkozókért élnek. Biztos, hogy nagy nyomást akarnak majd gyakorolni ránk, de azt hiszem, mind fizikálisan, mind mentálisan készen állunk a kihívásra.