A magyar válogatott egyre javuló formát mutatva érkezett meg a Világligára, és a kiváló kezdés nem is maradt el. A mieink húsz gólt szerezve győzték le Görögországot a negyeddöntőben 20-13-ra. A folytatásban azonban sok sikerélmény már nem jutott a mieinknek. Az USA ellen kezdetben még nem volt nagy gond, a jelentős bírói ellenszélben játszó Magyarország akciógólokkal sokáig tartotta magát, de a végére azonban elfáradt az együttes, és a házigazda 16-10-re nyert. Kétes ítélek ide vagy oda, a védekezés már itt is dadogott, és ez sajnos a bronzmérkőzésre sem változott, Spanyolország 18-15-ös sikerrel biztosította be a dobogó harmadik fokát.

– A görögök ellen szinte minden bejött nekünk támadásban és védekezésben is, nagyon pörgött a csapat. Még az amerikai meccs elején is rendben voltunk, akciógólokkal tartottuk magunkat. De az USA és a spanyol mérkőzésen a védekezésünk nem működött, se egyenlő létszámban, se hátrányban. Jelenleg erre próbáljuk meg a válaszokat megtalálni, ki kell javítani ezt a világbajnokságig, hiszen a stabil védekezés lehet egy jó alapja az egész tornának. Ez nélkül nem működik – kezdte értékelését Garda Krisztina. – A vereségeket és azt, hogy nem játszottunk túl jól ezen a két találkozón azt nem éltem, éltük meg jól. Főleg úgy, hogy a Világligát megelőzően Olaszországban és Kanadában is jól sikerült a hivatalos mérkőzés. Ennek a túrának sok pozitív része is volt, mindenképpen hasznos, hogy ezek a hibák még most derültek ki és van még időnk ezeket kijavítani.

Idő még tényleg van, a jövő héten hazai környezetben folytatódik a munka, majd jövő szombaton kel útra a magyar női vízilabda-válogatott Japánba, a világbajnokság helyszínére. Fukokában július 16-tól kezdődik meg a pólósok tornája, a mieink Kanadával, Új-Zélanddal és Japánnak kerültek egy csoportba. Még a felkészülés hajrája a lányok előtt áll, ezt és a hosszú túrát szem előtt tartva a hétvégén kimenőt kaptak a játékosok.

– Péntektől mindenki kikapcsolódhat picit, aztán hétfőtől folytatódnak az edzések. Ez a pár nap elég a felfrissüléshez, mindenki kihozza majd ebből a maximumot. Kemény menet volt , de húzós időszak következik, három hétre utazunk majd Japánba, ahol az utolsó hétre kell a legjobb állapotba lennünk fizikálisan és mentálisan is. Személy szerint nagy praktikáim nincsenek, a családdal leszek itthon.