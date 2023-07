"Videós interjú lesz? Mert ha nem, nem sminkelek." - Reflektált a Fehérvár FC női NB I-es együttesének új vezetőedzője akkor, mikor beszélgetésünk időpontját egyeztettük. Andorka Péter tehát hamar asszimilálódott az új közeghez. A 2006-ban történelem-testnevelés szakos tanári diplomát szerzett szakember előbb Kápolnásnyéken kezdte edzői karrierjét, majd Pázmándon, Velencén és Pákozdon dolgozott, a Vidi utánpótlásában öt évet töltött.

Miután az NB I-es női együttes előző vezetőedzője, Gajdóczi Tibor az U17-es lány válogatott szövetségi edzője lett, Andorka Péter kapta meg a felkérést: legyen a lányok trénere.

"Jó illatú a mezünk, igaz, Péter bá'?" - kérdezte tréfásan az edzőt a frissen mosott dresszben az edzőpálya felé bandukoló Németh Noémi, a Vidi kapusa. Csütörtök délután második edzésére készült a csapat aznap.

- Egyre jobban megismerjük egymást. Női szekció, vagyis más, mint a fiú utánpótlás, de az alapelvek ugyanazok. Immár tíz éve dolgozom lányokkal is a pákozdi iskolában, az intézményi Bozsik-program kertében. Ott ugyan 10-14 éves lányokkal foglalkoztam, akik közül egyébként hárman-négyen a Vidi felnőtt csapatába is eljutottak és játszottak is. Korábban, NB II-ben meghatározó játékosok voltak. Teljesen másképp kell velük bánni, mint a fiúkkal, több időt kell nekik adni. Megértőbbnek kell lennem velük szemben, elfogadóbbnak, de abban nincs különbség, hogy ugyanúgy következetesnek kell lenni, mint a fiúknál. A melóba ugyanúgy beleállnak a lányok, sőt, talán kevésbé kell őket motiválni - beszélt tapasztalatairól a negyven esztendős Andorka Péter, aki figyelemmel követte mostani lányai útját.

Andorka Péter nagy kedvvel vágott bele az új kihívásba

Fotó: Ferencz Balázs

- Néztem az eredményeiket, voltak olyan mérkőzések, melyeket láttam is a helyszínen. Amikor megkaptam júniusban a felkérést, Szimán Bálint technikai vezető segítségével visszanéztem az elmúlt szezon összes mérkőzését. A Vidinél az utánpótlásban is van egy koncepciónk. Játékrendszert tekintve is az egyik leggazdaságosabb a 4-3-3-as felállás, nem mindegy, hogy egy, vagy két labdafelvívővel játszunk. Másfél hete dolgozunk együtt, még csak ízlelgetjük a dolgokat. Volt egyfajta játékstílusa a csapatnak, jó focit játszanak a lányok, azonban lehet, hogy később a célorientáltabb futball lesz a kifizetődő. Jó úton járnak a lányok, hasznos tapasztalatokat gyűjtöttek az elmúlt években, kiváló szakmai stáb volt a hátuk mögött. Gajdóczi Tibor maradt a szakágvezető, aki továbbra is figyelemmel követi a csapatot, kölcsönösen segítjük egymást.

Frissen nyírt gyep, tökéletesen előkészített pálya fogadta a lányokat a Sóstón. Lendületes, pörgős edzésbe kezdtek, az irányváltások, labdavezetés, a szlalom és a lövések láttán is mindig volt egy-egy jó szavuk, tanácsuk az edzőknek. Az árgus szemekkel figyelő Andorka Péternek és segítőjének, a Vidi korábbi Magyar Kupa-győztes támadójának, Sitku Illésnek.

A vezetőedző mellett Sitku Illés (szemben, fehér sapkában) is hasznos tanácsokkal látja el a lányokat

Fotó: Ferencz Balázs

- Hathetes tervet állítottam össze, hét felkészülési mérkőzéssel. Célunk, hogy sérülésmentesen építsünk fel mindenkit olyan szintre, hogy hétről-hétre tudjuk őket terhelni, s számon tudjuk kérni azokat a taktikai elemeket, ami a Vidinél alapvető, másrészt pedig amit az asszisztensedzővel, Sitku Illéssel szeretnénk látni a pályán. Illés nagyon jól belelát a dolgokba, egyből javítja a hibákat, segíti a lányokat, támogatja őket.

Másfél hét nem túl nagy idő, azonban az ismerkedési fázisban is meg kell jelölni a fő csapásirányt.

- Fiatal csapat vagyunk, tanulékony lányokkal. Nagy a korkülönbség a legfiatalabb és a legidősebb lány között. Az átlagéletkorunk egész jó, könnyen lehet dolgozni ezzel a maggal. Az alap állóképességet szeretnénk fejleszteni, 15, 17 évesek és 23 éves lányok is vannak a keretben. Közel azonos terhelhető szintre szeretnénk hozni a lányokat, Kovács Attila erőnléti edző, Hegedűs Ferenc kapusedző, valamint az egyéni képzést felügyelő Horváth Zoltán segítségével. Réti Patrik a videoelemzést végzi majd.

Sarkalatos kérdés egy bajnoki nyitány előtt, hogy miként alakul a játékoskeret. A fehérváriak számára talán a legfájóbb veszteség, hogy a legutóbbi szezonban remeklő házi gólkirály. Pécsi Dóra a Puskás Akadémia FC együtteséhez igazolt. A szélső támadón kívül Tenyei-Tóth Rebeka is távozott, az MTK-ban folytatja. Földesi Fruzsina és Réthalmi Tímea sem a Vidivel kezdték a felkészülést.

Összetett gyakorlatok már az első napokban

Fotó: Ferencz Balázs

A 21 éves Moldovan Diana Újpestről érkezett, a 22 esztendős Ramor Korinna a Kelen SC alapembere volt az előző idényben, Szabó Emese 19 éves, a Puskás Akadémia FC U19-es együttesét hagyta ott a Vidi hívó szavára. Mint ahogy szintén a felcsúti utánpótlásból érkezett a 18 éves Czvetnics Dorka.

- Fiatalok, dinamikusak, motiváltak. Az új játékosokban is van "kraft", és a régiek is nagyon motiváltak, emelt fővel jönnek ki minden edzésre - mondja az edző.

A Vidi lányai az Astrával 1-1-es döntetlent játszottak néhány napnyi edzést követően. Hétvégén a Haladással meccselnek Szombathelyen, július 26-án pedig az MTK U19 alakulatával csapnak össze. Ellenfelük lesz a Csíkszereda, Ausztriában pedig a Südburgenland, és az USC Landhaus együtteseivel találkoznak. Az NB I-es DVTK ellen is tesztelnek a lányok, mégpedig Miskolcon. A Simple Női Liga, azaz az élvonalbeli bajnokság augusztus 19-én rajtol.

Lendületes labdajáratás

Fotó: Ferencz Balázs

- Egy nagyon összetartó, jó közösségű csapat kialakításán dolgozunk. A bennmaradás a cél, fiatalok vagyunk, de rendelkezünk már NB I-es rutinnal. Minél jobb helyezést szeretnénk elérni. Szeretném, hogy az elveink mentén tartsák be a lányok a kéréseinket. Maximalista vagyok, ha tavaly a kilencedik helyen zárt a csapat, akkor most minimum legyünk nyolcadikok!