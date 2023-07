A tavaly évben négy fehérvári gyakorolt a nemzeti együttessel. Ha nem volt sérült, a veterán Szabó Zsolt, továbbá Vojvoda Dávid, Somogyi Ádám és Pongó Marcell. Előzőleg Lukács Norbert is rendszeresen meghívót kapott, ám ő tavaly nyáron Szolnokra távozott. Az albások közül a múlt hét elején már csak a Gáz utcaiak csapatkapitánya, Vojvoda Dávid vette fel a munkát Kecskeméten, ugyanis Somogyi a spanyol élvonalba frissen visszajutott MoraBlanc Andorra gárdához igazolt, Pongó a rivális Falcónál irányít a jövőben, Szabó Zsolt pedig befejezte szereplését az Fehérvár felnőtt együttesében.

Válogatottunk a lengyelországi Gliwicében, augusztus 13-án kezdi az olimpiai előselejtezőt, amelynek győztese még nem a nyári játékokra jut, hanem az ötkarikás selejtezőbe. A mieink helyzete nem teljesen reménytelen, de elképesztő bravúrok sorozata szükségeltetik a 2024-es párizsi részvételhez, pokolian erős együttesek ellen. Ami biztos, Gliwicében a brigád a B-csoportban lép pályára Lengyelországgal, Bosznia-Hercegovinával és Portugáliával egy négyesben. Számunkra roppant érdekes az A-csoport is, az ottani küzdelmeknek az észtországi Tallinn otthont, a házigazdán kívül Csehország, Izrael és Észak-Macedónia szerepel. Mindenki egy-egy mérkőzést játszik a csoportellenfeleivel, tehát 3-3 meccset vív minden gárda a csoportkörben. Az előbb említett két csoportnak, tehát az A-nak és a B-nek az első két-két helyezettje jut tovább a szintén Gliwicében rendezendő elődöntőkbe, az ottani két győztes pedig finálét vív egymással. Csak a döntőt megnyerő csapat jut tovább az olimpiai selejtezőbe.

A válogatott Kecskeméten készült a lengyel eseményre, az elutazás előtt még kétszer pályára lép a Messzi István Sportcsarnokban Ivkovic Stojan együttese, csütörtökön és pénteken az észtekkel találkoznak. Az első meccsen a fiatalok kapnak szerepet a bizonyításra, a második derbin a rutinosabb harcosok.

A hétvégén Izrael ellen simán, 90-68-ra kapott ki a válogatott, amely Váradi 2, Vojvoda 6, Benke 12/3, Eilingsfeld 6, Karahodzic 6, csere: Somogyi 4, Perl 15, Kiss D. 2, Golomán 5, Mócsán 10/6. összetételben lépett pályára, később Izlandot végig vezetve, 73–69-ra verte nemzeti együttesünk.

A második, győztes összecsapáson, a derék, lelkes északiak ellen Váradi 1, Vojvoda 9, Benke 7/3, Golomán 13, Karahodzic 7, csere: Perl 14/6, Mócsán 3/3, Kiss D. 2, Lukács 6, Somogyi 4, Pongó Marcell 7/3 jutott szóhoz. A magyarok két meccse között, szombaton Izrael nagy meglepetésre, két ponttal alulmaradt Izlanddal szemben, 81–79-re.

- Elképsztő bravúr kellene a franciaországi, 2024-es, ötkarikás részvételhez – mondja Forray Gábor, a válogatott másodedzője, a Kecskemét jelenlegi trénere, az Alba Fehérvár korábbi szakvezetője. - Az európai klasszisként számon tartott, Euroliga-győztes Hanga Ádám nem lesz ott velünk, amikor tud, jön, de most váltott klubot, a Real Madridtól a szerb, szintén az Euroligában szereplő Crvena zvezdához igazolt. Ráadásul a térdével is bajlódik, rá most nem számíthatunk. Magasemberünk, Rosco Allen ujjsérüléssel bajlódik, ő Japánban szerepel a következő idényben is, most ő sem tart velünk az előselejtezőre. A német Bundesligában érdekelt bedobó, Filipovics Márkó sem állhat rendelkezésre, miként az NB I-ben pattogtató, paksi Eilingsfeld János sem, aki a sarkát fájlalja. Nem tart velünk a Reggio Emilia játékosa, a honosított Mikael Hopkins sem. Ami viszont jó hír, hogy a fehérvári nevelésű, szombathelyi center, Keller Ákos rövidesen csatlakozik hozzánk. A kecskeméti minitorna egyértelműen hasznos volt, az izraeli és az izlandi válogatott jó játékerőt képvisel, különösen az előbbi. A szentföldiek ellen érthetően fáradtak voltak a fiúk, ugyanis kemény edzésekből érkeztünk az összecsapásra. Rosszul dobtunk, a rivális nagyon jól, közel ötven százalékkal szórtak kintről, az ellenfél teljesen megérdemelten nyert. Aztán meglepetésre kikaptak az izlandiaktól, akiket a zárónapon mi végig vezetve megvertünk. Négy ponttal nyertünk, előzőleg, a meccs derekán elmentünk sokkal többel is, a sikerünk egy pillanatig nem forgott veszélyben. Az edzőmeccsek a kísérletezés jegyében zajlanak, folytatódik a felkészülés, a két, Észtország elleni derbi lesz a főpróba az olimpiai előselejtezőre.

- Mindkét összecsapás egyértelműen hasznos volt - értékelt a mérkőzések után a nemzeti együttes szövetségi kapitánya, Ivkovic Stojan. - Az izraeliek ellen első félidőben jól játszottunk, a másodikban gyorsan kivált Eilingsfeld János, nem akartuk sokat terhelni, ezután pedig szerkezeti gondjaink voltak. Az izraeliek védekezésben több szisztémát alkalmaztak, erre nem készültünk fel, illetve elképesztő dobóformát mutattak, mi pedig a második félidőben alig találtuk el a gyűrűt. A felkészülési összecsapásokon az eredmény másodlagos, a hangsúly a gyakorláson van, ezeket a meccseket azért vívjuk, hogy kísérletezgessünk. Annak természetesen örültem, hogy az izlandiakat legyőztük. Mindkét találkozón teljesítették a játékosok azokat a feladatokat, amiket kértem tőlük, azaz minimális számban adtuk el a labdát és a támadólepattanók terén felvettük a versenyt az ellenfelekkel. A dobószázalékunk gyenge volt, ez is hozzátartozik az igazsághoz.

A válogatott lengyelországi programja:

2023. augusztus 13., vasárnap

Lengyelország-Magyarország

2023. augusztus 14., hétfő

Magyarország-Portugália

2023. augusztus 16., szerda

Magyarország-Bosznia-Hercegovina

Továbbjutás esetén

2023. augusztus 18., péntek

Elődöntő

2023. augusztus 20., vasárnap

Döntő