A Kiss-Dietrich edzői páros nem először áll össze Székesfehérváron, hiszen a kanadai szakember első fehérvári ciklusában (2011 és 2016 között) már dolgoztak együtt, igaz akkor fordított felállás volt, a magyar edző segítette kollégáját. Tyler Dietrich egyszer már szerepelt az osztrák ligás együttes szakmai stábjában, igaz, akkor a munkát végül nem kezdte el, ugyanis Kanadából kapott lehetőséget. Az elmúlt években a kanadai jégkorong-válogatott stábjában videoedzőként és másodedzőként is tevékenykedett, majd az edzői stábok kialakításáért felelt, a junior és a felnőtt együttessel többször nyert világbajnokságot, szerepelt sikeresen a Téli Olimpiai Játékokon, illetve szerzett egy Spengler-kupa és egy Hlinka-Gretzky Kupa aranyat is.

– Az elmúlt hét évben abban a szerencsében volt részem, hogy a legjobb edzőkkel, menedzserekkel, és a világ legjobb játékosaival dolgozhattam és közösen számos sikert értünk el. A feladatom kezdetekben az edzők értékeléséből és kiválasztásából állt a férfi válogatott-stábok tekintetében, majd később kibővült több háttérfeladattal, főleg stratégiai tervezéssel, a stábok tagjainak edukálásával, ezen kívül az események alatt a csapatok videoedzőjeként dolgoztam és a tornák idején én foglalkoztam a menedzsment és az edzői stáb közötti napi kapcsolattartással is. Ezek a szerepek rengeteget segítettek abban, hogy a játékot más nézőpontokból is megértsem és ezt a tudást az edzői munkám során is tudtam kamatoztatni – fogalmazott Dietrich a klub honlapjának.

A Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapatának háza táján több váratlan változó is lett nyáron, Andrew Sarauer visszavonulása mellett Kevin Constantine érvényes szerződése ellenére felmondott. A váratlan helyzetben Kiss Dávid, az eddigi másodedző kapta meg a stafétabotot, Tyler Dietrich pedig az együttes másodedzője lesz. A kanadai szakember hét év után tér vissza a munkába Fehérváron.

– Nagyon különleges érzés visszatérni. Amikor először Magyarországra érkeztem, 8 hónapra terveztem, ebből végül öt év lett. Fehérvárhoz számos különleges emlék köt, mind a sportban, mind pedig a magánéletben. Néhányan a barátból családtagok lettek. Szinte hihetetlen, hogy már hét év eltelt, de mindig is tudtam, hogy vissza szeretnék térni. Amikor meghallottam, hogy Kevin távozik, két dolog jutott eszembe: reméltem, hogy Dávid megkapja a lehetőséget, és tudtam, hogy szeretnék segíteni. Viktorral találkoztak az elképzeléseink, és szerencsére a családom is támogatott abban, hogy külföldön dolgozzak (a gyermekeim, Beckett és Sloane Calgary-ban tanulnak majd, de többször meglátogatnak a szezon során). A klub mindenben mellettem áll és a gyermekeim is várják az utazást; Beckett alig várja, hogy megmutathassa a húgának, hol született.

A Volán szakmai stábja ezzel teljessé vált, az edzői páros mellett a kapusokkal Samuli Nordma foglalkozik majd, míg az erőnlétért Horváth Dániel felel majd. A liga egyik legfiatalabb edzői csapata állt össze Székesfehérváron.

– Fontos volt számunka, hogy ők ketten már dolgoztak együtt, ráadásul Tyler a Team Canada-nál töltött munkájának köszönhetően a legújabb trendekkel kapcsolatosan is képben van, a tapasztalatával pedig rengeteget segíthet nekünk. Az ő igazolása kapcsán szerencsés az időzítés, örülök, hogy egy ilyen szakmai stábbal vágunk neki a 2023/2024-es szezonnak! – mondta Szélig Viktor, a klub általános menedzsere.

– Most, hogy ő lett a főnök, biztosan én főzöm majd a kávét reggel! Nagyon várom a közös munkát Dáviddal, aki kiváló vezetői érzékkel rendelkezik és nagyon elhivatott szakember. Négy évet dolgoztunk együtt, ez idő alatt rengeteget támaszkodhattam rá. Most Dávid közel tízéves tapasztalattal lép előre, ismeri a várost, a szurkolókat, a ligát és a játékosokat és tudja, mi kell a sikerhez. Büszke vagyok arra, amit eddig elért nagyon várom, hogy kezdődjön a szezon – tette hozzá várakozásait Tyler Dietrich.