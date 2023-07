Újpest – Fehérvár FC 2-1 (2-0)

Szusza Ferenc Stadion, 6000 néző. V.: Karakó (Kóbor, Bornemissza)

Újpest: Nikolics – Pauljevics (Ganea 88.), Andzulasz, Hall, Tamás – Onovo, Mack, Ljujics (Kastrati) – Kiss (Fehér 57.), Ambrose (Sasere 57. (Jevtoszki 88.)), Csoboth. Vezetőedző: Nebojsa Vignjevics.

Fehérvár: Kovács – Csongvai, Larsen, Spandler, Zeke (Berki 82.)– Pinto (Pető a szünetben), Christensen – M. Kastrati (Katona a szünetben), Houri, Schön – Kodro. Vezetőedző: Bartosz Grzelak.

Sárga lap: Andzulasz (15.) Mack (77.), Pauljevics (81.) ill. Katona (53.), Schön (97.)

Piros: Csoboth (35.)

Gól: Ljujics (12.), Mack (42.), ill. Katona (47.)



Több régi ismerős is helyet foglalt a Szusza Ferenc Stadion lelátóin, ott volt Nemanja Nikolics és Nikola Mitrovics, de a helyszínen tekintette meg a találkozót Kovács Zoltán, a fehérváriak egykori sportigazgatója, valamint Michael Boris is. Több mint hat ezer néző előtt, forró hangulatban kezdtek a felek, a tapogatózó mezőnyjátékot követően az első helyzet az Újpest nevéhez fűződött, Kiss lőtt éles szögből, Kovács védésére szükség volt. A hazaiak agresszíven visszatámadtak, a Vidi többször is elveszítette a labdát saját térfelén. A mezőnyfölény pedig a 12. percre fővárosi góllá érett, Kissnek emelték be a labdát a védők mögé, középre adására Ljujics teljesen egyedül érkezett, és közelről nem hibázott, 1-0. A fehérváriak próbáltak építkezni, a gyors újpesti támadásokkal, ritmusváltásokkal zavarba hozható volt a vendég gárda. A 20. percben Ljujics technikáján múlott csak, hogy nem rezdült újra a háló, a lila-fehérek középpályása a tizenhatoson belül lőhetett kapásból üresen, de mellé szállt a kísérlet, ezzel együtt 6-0 volt már a kapura lövési arány...A 26. minutumban Onowo lőhetett a tizenhatoson belülről, a labda a kapufa mellett csorgott el. A 30. perc hozta el az első lehetőséget a Vidi számára, igaz ehhez Hall ügyetlensége is kellett, mindenesetre kaput eltaláló lövés ebből sem lett. Kastrati nem tudta kapura kanalazni a labdát. Pá perccel később Csobothot szerelték a fehérváriak a tizenhatoson belül, a VAR vizsgálódni kezdett, de nem lehetséges büntető kapcsán (tiszta szerelés volt), hanem az újpesti játékos rátaposott Larsen lábára. Karakó is megnézte az esetet és kiállította Csobothot. Az emberelőny ellenére az Újpest még a szünet előtt megduplázta előnyét, Mack lapos lövése kötött ki a kapu alsó sarkában, 2-0. A hosszabbításban majdnem sikerült szépíteni, Schön érkezett jól egy beadásra, de mellé ment.