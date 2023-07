Kapusposzton történik majd változás Anatoli Bogdanov gárdájánál. Az előző Erste Liga idényben kezdőkapusként szerepeltetett Márkus Levente szerződést hosszabbított. A 23 éves portás nevéhez kapcsolódik a győzelmek nagy része a tavalyi szezonból, és bár a szezont hullámzóbb teljesítménnyel nyitottam, az alapszakasz végére és a rájátszásra a FEHA19 húzóemberévé vált. A Dunaújvárosba távozó helyét egy légiós veszi át, Nikita Melnichuk érkezik váltótársnak. Pályafutása nagy részét Finnországban töltötte, ahol elsősorban a junior bajnokságban védett, bár csapata a kiesés ellen küzdött, az ő teljesítménye kimagasló volt az idény során, a liga legjobbjai között volt a védési hatékonysága.

– Több oka is volt, hogy elfogadtam a FEHA19 ajánlatát. Ezek közül a legfontosabb az volt, hogy tavaly a finn junior bajnokságban védtem, jövőre azonban egy felnőtt, profi ligában mérethetem meg magam. A célom, hogy minél többet fejlődjek egyénileg, és győzelmekhez segítsem hozzá a csapatomat – nyilatkozott Nikita Melnichuk a klub honlapjának.

Jan Blasko is Fehérváron folytatja pályafutását. Az egykori cseh utánpótlás-válogatott csatár kiváló fizikummal rendelkezik, 197 centiméteres magassága, valamint 106 kilogrammos súlya tekintélyt parancsoló. A HC Vitkovice után a tengerentúli NAHL-ben is pallérozódott, majd Európában a szlovák Extraligában és a cseh másodosztályban vette fel az öreg kontinens légkörét. Az előző Ertse Liga kiírásban már találkozhattak vele a szurkolók, hiszen a DVTK színeiben 42 mérkőzésen 12 gólt és 11 gólpasszt jegyzett.

Maradókból sincs hiány a kék-fehérek háza táján. Roman Racsinszkij a tavalyi szezon közben érkezett a csapathoz, az orosz-kazah kettős állampolgárságú védő rögtön a csapat erőssége lett. A fiatalok közül is többen a maradás mellett döntöttek. Ambrus Csongor és Csollák Márkó esete különleges, hiszen rájuk adott esetben a Hydro Fehérvár AV19 szakmai stábja is számít, ahogy az előző idényben is. Ambrus tavaly 21 pontot termelt az Erste Ligában, a nagyok között a rájátszásban is számolt vele Kevin Constantine. Hátul Szabó Péter, Salamon Zoltán és Bajkó Botond ebben a szezonban érhet be igazán. Elől is jó néhány alapember marad a csapattal. Alapi Márton, Dézsi Barnabás, Keceli-Mészáros Mátyás és Fekete Alex is kék-fehérben folytatja majd, mindhármuk esetében a fejlődés folytatása és egyre stabilabb teljesítmény várható. Rajtuk kívül a szezon közben érkezett két tehetség, Dobod Mihály és Balasits Barnabás is szerződést hosszabbított, ahogy a tavaly a felnőtt légkörbe belekóstoló Németh Zalán, Farkas László és Farkas István is Anatoli Bogdanov együttesét erősíti majd.