Az elmúlt hetekben már a csapattal készült Juhász Levente, a fiatal, 19 esztendős szélső már pályára is lépett csákvári színekben, teljesítményével pedig meggyőzte a stábot a közös folytatásról. Az MTK-ban nevelkedett labdarúgó egy alkalommal már játszott is az NB II-ben. Rajta kívül három próbajátékos bizonyíthat még, a 18 éves védekező középpályás Helmich Pál, a 24 éves támadó, a legutóbbi szezonban a Monor színeiben 20 gólig jutó Hulicsár Máté, valamint 22 éves középpályás, Kapronczai Gergely is az Aqvitallal készül.

A csapattal kapcsolatos hír, hogy a klub lemondta a szombati Kazincbarcika elleni találkozót, azóta kiderült, hogy a Csákvárra egy nemzetközi felkészülési mérkőzés vár, ám az ellenfél kérésére csak a találkozó kezdetén lehet nyilvános, kivel is méri össze erejét Tóth Balázs gárdája.