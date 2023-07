A verseny rajtja Budapesten, a Carl Lutz rakparton lesz, majd hagyományosan Pannonhalmán érnek célba.

A kerékpárverseny már tíz éves múltra tekint vissza. A tagországok 2013 óta rendezik a versenyt, amely kezdetben egy 500 kilométeres távot jelentett amatőrök számára. Azóta a verseny bekerült az UCI Europe Tourba, amely nemzetközi versenyrendszer, és kvalifikációs pontokat ad a világbajnokságokra és olimpiákra. A verseny jelenleg négy különálló UCI 1.2 kategóriás egynapos versenyből áll.

A verseny 138 kilométeres távot foglal magában, és a nemzetközi mezőny számos települést érint, többek között Telkit, Zsámbékot, Bicskét, Csákvárt, Bodajkot, Csetényt és Ravazdot. A célvárosban többször is meg kell küzdeni a helyenként 15 százalékos bírósággal, térköves emelkedővel a befutó előtti körözés során.

A verseny főszervezője, Törzsök Zsolt elmondta, hogy nagy hangsúlyt fektettek a turisztikai vonzerőre idén is, hiszen a verseny célja egy világörökség részét képező területen van, a Pannonhalmi Főapátság meredekén. Összesen 22 csapat vesz részt a versenyen, köztük öt magyar csapat is. A címvédő cseh Adam Toupalik (Elkov-Kasper) és a 2016-os győztes szlovák Marek Canecky (RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol) is rajthoz áll.

A verseny rajtja szombaton 11:30-kor lesz a Carl Lutz rakparton, míg a célvárosba, Pannonhalmán várhatóan valamikor 15:10 és 15:40 között érkezik meg a mezőny.