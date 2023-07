A svájci hátvéd a Sion akadémiáján nevelkedett, majd 2020-ban a Young Boys ajánlatát fogadta el, többek között az FTC ellen is pályára lépett BL-selejtezőn. A 27 esztendős játékos először próbál szerencsét Svájcon kívül.

– Nagyon jók az első benyomásaim a klubról, az edzőpályák fantasztikusa, gyönyörű a stadion, boldog vagyok, hogy itt lehetek. Mindent megteszek majd, hogy segítsem a csapatot és boldoggá tegyem az embereket. Csapatjátékosnak tartom magam, mindig a legjobb teljesítményre törekszem, harcolok az együttesért. Szeretem kivenni a részem a támadásokból is jó beadásokkal, hátul pedig agresszív vagyok védekezésben. Remélem, sok meccsen nyerek majd a csapattal. Tudok néhány dolgot a magyar labdarúgásról, két éve játszottam a Ferencváros ellen a Bajnokok Ligája selejtezőjében, illetve van néhány magyar barátom is. Ismerem Vanczák Vilmost is, aki legendás hátvéd Svájcban. Ő is ellátott néhány tanáccsal és tippel, mielőtt ide igazoltam. Megpróbálok majd megtanulni magyarul, de neéhz doglom lesz. Franciául és spanyolul nagyon jól beszélek, angolul és németül is elboldogulok, ki tudja, lehet a magyar lesz a következő – nyilatkozta Quentin Maceiras a PAFC honlapjának.