Fehérvár FC - DAC 1904 0-5 (0-2)

Sóstói Stadion, zárt kapuk mögött. Vezette: Derdák Marcell (Kóbor Péter, Ország Péter)

Fehérvár FC: Kovács D. (Rockov, a szünetben) - Csongvai (Kiss M., a szünetben), Larsen (Ódor M, 61.), Spandler (Husvéth Á., 61.), Zeke (Bedics, a szünetben) - Bambock (Kovács B., a szünetben), R. Pinto (Ambach A., a szünetben) - Kastrati (Menyhárt Zs., a szünetben), Houri (Kecskés M., 61.), Schön (Pető M., a szünetben) - Katona M. (Tóth T. V., a szünetben) Vezetőedző: Bartosz Grzelak

DAC 1904: Veszelinov - A. Pinto (Gruszkowski, 61.), Kasa (Cermak, 75.), Brunetti (Risvanis, a szünetben), Andzouana (Mendez, a szünetben) - Kacer (Riquelme, 61.), Dimun (Vitális, a szünetben) - Veselovsky (Szolgai, 61.), Kalmár (Trusa, 74.), Ramadan (Urblík, 75.) - Krstovic (Záhradnik, a szünetben, Csóka B., 83.). Vezetőedző: Adrian Gula

Gól: Kacer (16.), Kalmár (41.), Ramadan (46., 60.), Trusa (78.)

Sárga lap: -

A Sóstói Stadion mentes volt a nézők morajától, így erősen betöltötte az üres lelátók feletti teret a Vidi játékosainak biztató tapsa akkor, ha valamelyikőjük betalált a kapuba a bemelegítés során. A Fehérvár FC első nyári felkészülési mérkőzésére készült, a szlovák ezüstérmes DAC azonban már három meccsen is túl volt a szombat délutáni csata előtt. A felvidéki gárda más célokért küzd, hamarosan az Európa Konferencialigában kezdi az idényt a georgiai Dila ellen.

A fehérváriak még régi mezükben vették fel a küzdelmet, azonban a MOL logót a Magyar Máltai Szeretetszolgálat címerére cserélték mellkasukon. Deybi Flores, Tobias Christensen, Kenan Kodro válogatott elfoglaltságuk miatt hiányoztak, Fiola Attila és Szabó Levente műtét utáni rehabilitációjukat végzik, míg Dárdai Palkó betegség miatt hagyott ki néhány napot, Hangya Szilveszter pedig felzárkóztató edzésmunkát végez - ezért nem voltak keretben.

Franck Bambock most még visszafogottan, sok hibával futballozott

Fotó: Székelyhidi Balázs / Forrás: fehervarfc.hu

Félelmetes lendülettel és összeszokott támadójátékkal kezdett a DAC. Alex Pinto kapott remek labdát a jobb oldalon, otthagyta Zekét és a második hullámban zavartalanul érkező Kacer elé gurított, aki alig lőtt egyből a kapu mellé. Az ötödik percben már a fehérváriak is tetszetős támadást vezettek, Schön beadását végül Andzouana tisztázta a kapu fölé. Bambock nem találta helyét a pályán, ráadásul el is adta a labdát, a DAC támadása végén Kalmár lövését Csongvai blokkolta. Ezután gyorsan fejlődött fel a Vidi Katona 20 méterről lőtt fölé. A felvidékiek játékában folyamatosa benne volt a gólveszély. Pláne úgy, hogy a nyáron érkezett Franck Bambock rendkívül enerváltan futballozott. A 16. percben sokadik labdáját adta el, Kalmár Zsolt lépett be a tizenhatoson belülre, majd lövését védte Kovács Dániel, a kipattanót azonban a berobbanó Miroslav Kacer a hálóba helyezte, 0-1. A Vidi játékosai ugyan gyors passzokkal próbálták átjátszani a dunaszerdahelyiek vonalait, de gólhelyzetet nem tudtak kialakítani. A DAC volt veszélyesebb, lendületből a kapu felé indulva főként a széleken bontottak, s lövésig is jutottak, csak célt tévesztettek. A 34. percben végre Veszelinov Dánielnek is akadt dolga. Jól vezették fel a labdát a fehérváriak, Katona tálalt Csongvai elé, aki jobbról lőtt jobbal, a DAC kapusa vetődve hárított nagyot. Finoman szólva sem állt még össze a Vidi védelme, a hazai játékosok nem tudták lekövetni a DAC kombinatív játékát, a szlovák ezüstérmes kis túlzással akkor került a kapu elé, amikor csak akart. Krstovic nagy helyzetben helyezett a kapu fölé. A 41. percben Alex Pinto teljesen egyedül volt a pálya jobb oldalán, lövése Zekéről levágódott, a mezőnybe pattanó labdára két vendégjátékos is érkezett, Kalmár Zsolt jobb belsővel helyezett a jobb alsó sarokba, 0-2.

Lyes Houri bűvészmutatványai is a cilinderben maradtak még

Fotó: Székelyhidi Balázs / Forrás: fehervarfc.hu

A szünetben alaposan megfiatalította együttesét Bartosz Grzelak. Larsen, Spandler és Houri maradtak, mint a rutin hírvivői, valamint a már NB I-es meccsel rendelkező Emil Rockov, Kovács Bence és Menyhárt Zsombor rendelkezhettek valamivel több felnőtt közegben gyűjtött tapasztalattal, mint az utánpótlásból erre a meccsre felhozott társaik. Kiss Marcell és Bedics Tamás például előbb bemutatkozhattak a "nagycsapatban", mint az NB III-as együttesben.

33 másodperc telt el a második félidőből, mikor Ammar Ramadan forgatta meg Kiss Marcellt, majd jobb lábas lövése Larsen hátán megpattanva csapta be Rockov kapust, 0-3. A DAC fölénye érthetően egyre nagyobb volt, a 61. percben Ammar Ramadan 16 méterről lőtt bombagólt a jobb sarokba, 0-4. Nem sokkal később a hazaiak szabadrúgásból kacérkodhattak a szépítéssel, Pető Milán 22 méteres lökete a sorfalon változtatva irányt pattant a jobb kapufa mellé. Húsz perc volt hátra, mikor egy ívelést követően Záhradnik fejelt a kapufa tövére, de a mozdulat pillanatában Rockov letaglózta a levegőben. Az ápolást követően Ramadan végezte el a büntetőt, Emil Rockov nagyot védett a jobb alsó sarok előtt. A csereként beállt Matej Trusa alig töltött három percet a pályán, máris megszerezte első gólját a DAC-ban, az őt üldöző Husvéthot nem engedte közel magához, s hosszú sarokba gurított, 0-5. A hajrában Tóth Tamás Vid és Kecskés Máté összjátéka hozott némi üdvösséget a fehérváriak futballjába, Kecskés azonban a kapu fölé lőtt.

Nem volt egy súlycsoportban a két együttes, de Fehérvár FC-nek van ideje, és van hova fejlődni. A nyári edzőtábort idén mellőző Vidi legközelebb július 8-án 16.30-kor lép pályára a horvát NK Osijek ellen, Muraszentmártonban.