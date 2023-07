Aqvital FC Csákvár – FK Tisza Adorján 6-0 (4-0)

Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 100 néző, vezette: Varga Patrik

Aqvital: Pécsi – Murka, Papucsek (Babós), Karacs, László N. – Farkas A., (Nat), Mészáros D., Szakály D. (Major M.) – Tamás N. (Juhász L.), Nagy Z. (Simon A.), Fejős (Baracskai). Vezetőedző: Tóth Balázs.

FK Tisza: Stajkovic – Tomisic, Svitic, Pronek, Mesaros – Slavuhica, Jukik – Ivandekic, Tomic, Zoljanic – Kostic. Vezetőedző: Veselinov Vanja.

A II. félidőben pályára lépett: Ladanji, Toma, Cucic, Stepovic, Viola, Krunc, Lekaji, Kopunovic, Vrana.

A célegyenesbe fordult a másodosztályú Csákvár felkészülése, a héten vasárnap már a friss NB I-es búcsúzót, a Budapest Honvédot fogadja majd Tóth Balázs együttese 19 órától. Előtte azonban még várt egy találkozó a Fejér megyei gárdára, az FK Tisza érkezett Tersztyánszky Ödön Sportközpontba. A hazaiak nem sokáig lopták az időt, már a második percben megszerezték a vezetést. Szakály Dénes volt aktív a jobb oldalon, majd a tizenegyespont környékén érkező Nagy Zoárd elé talált, aki a kapufák segítségével a hálóba juttatta a labdát, 1-0. Még tíz perc sem telt, jött a második csákvári találat, a csatár ezúttal az előkészítő szerepében jeleskedett, Fejőr Áront hozta helyzetbe, aki a kapust kicselezve lőtte be a játékszert a szerbek kapujába, 2-0. A 26. percben jött a harmadik magyar gól, Farkas Aurél akciózott a bal szélen, a védőt kicselezve volt eredményes, 3-0. Bár már azt hihették a vendégek és a kilátogató szurkolók, hogy több gól már nem esik ebben a félidőben, a 43. percben újra megmozdult az FK Tisza hálója, Fejős Áron passza után Tamás Nándor lőtte ki a jobb alsót, 4-0.

A fordulást követően elkezdődtek a cserék mindkét oldalon, de azért két gól így is jutott erre a játékrészre is. Az 55. minutumban Farkast buktatták a tizenhatoson belül, a büntetőt Szakály értékesítette, 5-0. A 77. percben Simon is beköszönt, húsz méteres lövése között ki a szerbek kapujában, 6-0.