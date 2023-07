Berki Marcell 6 éves korában kezdett el a Vidiben focizni, és 2016-ban, 12 évesen mutatkozott be az U14-es együttesben. Alapembere volt 2018-ban a Horváth Zoltán vezette U14-es bajnokcsapatnak, de 12 találkozón szerepelt az idősebb, U15-ös együttesben is. A Vidi 2004-ben született, saját nevelésű támadója 2018 nyarán került ki a Red Bull Salzburg akadémiájára, ahol Szoboszlai Dominik is nevelkedett 15 éves korától. Berki Marcell végigjárta a korosztályos csapatokat, játszott az U15-ben, az U16-ban és az U18-ban is. 2021-ben mutatkozhatott be az UEFA Ifjúsági Ligában a Red Bull Salzburg színeiben. 17 évesen a 67. percben állt be a Lille elleni összecsapáson, majd aztán további öt meccsen jutott szóhoz.

Berki Marcell 2022-ben került a salzburgiak fiókcsapatába, az FC Lieferingbe, ahol az osztrák másodosztályban 13 mérkőzésen szerepelt, egy gólt szerzett és egy gólpasszt adott.

Berki Marcell bizonyára fontos tapasztalatokat gyűjtött Ausztriában

Forrás: Red Bull Salzburg

A 180 centis, jobblábas csatár most visszatért nevelőegyesületébe.

- A legfontosabb számomra most az, hogy minél több játékpercet kapjak, bízom benne, hogy a Vidinél lesz lehetőségem sokat pályán lenni. Nagyon boldog vagyok, hogy hazatérhettem, mert a legjobb helyen vagyok a fejlődésem szempontjából és a csapat szempontjából is. Minél több góllal és gólpasszal szeretném segíteni a csapatot, azt gondolom, hogy erre már mentálisan és fizikálisan is készen állok - fogalmazott a klub honlapján a fiatal csatár.

Berki Marcell 2+1 éves szerződést kötött a Vidivel. A 9-es mez lesz az övé.

- Fiatal, székesfehérvári kötődésű, Vidi-nevelésű játékossal sikerült megerősíteni a támadó-szekciónkat. Marci több poszton is bevethető futballista, örülök, hogy sikerült őt Salzburgból hazahoznunk. Ő is és a családja is lát fantáziát abban a projektben, amit felvázoltam nekik, bízom benne, hogy sikerül ezt tartalommal is megtölteni - vélekedett Juhász Roland, a Fehérvár FC sportigazgatója.