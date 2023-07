A program a póni és nagyfogatok hajtásával indul, aztán jönnek a gyerekhajtók, végül a vadászhajtók zárják a sort.

- A lovasok között mindig is híresen nagy volt az összetartás és ma is az, amit ennek a rendezvénynek a megszületése is jó példáz, annak idején magam is sok segítséget kaptam – mondta a Váli Baráti Lovastalálkozó ötletgazdája, Juhászné Majnár Annamária, aki mai napig az esemény egyik szervezője. Tőle tudjuk azt is, hogy a gyerekek körében ismét egyre népszerűbb ez a sport, ami már 10 éves kortól tanulható. A legfiatalabbak tehetségéről és tudásáról a gyerekhatjók bemutatóján mindenki megbizonyosodhat.

A találkozó helyszíne a Katona Lajos utcai sportpálya, ahová a belépés ezúttal is ingyenes, sőt ingyenes egész nap az ugrálóvár használata is, amivel a kilátogató gyerekeket szeretnék a szervezők megörvendeztetni. Az ő kedvükre tesznek a 18 órakor kezdődő habparty-val is. A felnőttekről sem feledkeznek azonban meg, hiszen este 8 órától retró diszkóba várnak mindenkit, ahol Dj. CHaSSEE szolgáltatja a zenét.