Sziasztok! - lépett a kamerák és a mikrofonok elé Bartosz Grzelak a tűző napsütésben. A közel másfél órás edzést követően kvaterkázott a Fehérvár FC vezetőedzője az újságírókkal, a helyi és az országos médiumok képviselőivel. Elárulta, hogy már magyar nyelvórákat is vesz, valamint jelezte: a szezon végén már talán magyarul is tud interjút adni.

A magyarok szimpátiáját már korábban elnyerhette a fehérváriak lengyel származású svéd trénere, azonban egy futballedzőt nem csupán emberi kvalitásai, de az általa kitalált szisztéma, a csapata játéka jellemzi.

- Olyan szezont várok, melyben jobb focit játszunk majd, mint azt tettük az előzőben. Kihívásokkal teli időszakot éltünk meg, miután megérkeztem Székesfehérvárra. Nehéz volt fejleszteni a focinkat. Most a játékunkat, a stílusunkat is javítani akarjuk. Az eredmények tekintetében az elsődleges célunk, hogy a kiesés elleni harcot elkerüljük. Innen indulunk. Sok személyi változás volt a keretben, ilyen helyzetben nem reális elvárás, hogy jóval magasabb célokról beszéljünk. A legfontosabb, hogy biztosítsuk a helyünket a legmagasabb osztályban.

Már az Eszék elleni felkészülési mérkőzésen is látni lehetett, hogy a Vidi harcosabb mentalitással futballozik, ennek jó példája volt Lyes Houri, akinek becsúszása nyomán csak úgy szaltózott a horvátok védője.

Lyes Houri, mögötte Franck Bambock, a két francia

Fotó: NAGY NORBERT

- Bátrabb labdával való játékot várok a csapattól. A tavasszal nagy nyomás alatt játszottunk az összes meccsen, ez nehezítette azt, hogy fejlesszük a játékstílusunkat, hogy nagyobb kockázatot vállaljunk. Szeretném, hogy a magas nyomást is jobban bírjuk. A középpályás védekezés és a hátsó alakzat közötti kapcsolatokat, átmeneteket is erősítjük. A felkészülés alatt jól fejlődik a csapat, de vannak dolgok, amikben még előre kell lépni.

Bartosz Grzelak egyre inkább magáénak érzi a csapatot.

- Ez egy folyamat. Teljesen más büdzsével vágunk neki a szezonnak. Nem várhatjuk azt, hogy a csapat a legmagasabb pozíciókért küzdjön. Egy hosszútávú projekt elején járunk. Biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan pillanataink az új szezonban, amikor szenvedünk. A csapat sosincs teljesen kész, hiszen folyamatosan fejlődni kell. De hogy, hol a végállomás, a fociban lehetetlen megmondani.

A trénernek március 15-e óta volt ideje megismerni a magyar labdarúgást.

- Teljesen új liga volt számomra, mikor megérkeztem. Nem ismertem a magyar bajnokságot. Az NB I-ben inkább az átmenetekre építenek, melyek fontos részei a meccseknek. Szeretnénk kontrollálni ezeket a pillanatokat. Előre kell lépnünk a futómennyiségben és a mérkőzéseken megtett sprinttávolságokban is. Az elmúlt szezonban ez kevés volt. Itt a lehetőség a fejlődésre.

Kovács Bence, Zeke Márió, Spandler Csaba, Franck Bambock és Berki Marcell érkezett nyáron a Vidibe.

- Az én feladatom, hogy megtartsam az edzéseket, összeállítsam a kezdő tizenegyet, de természetesen valamilyen szinten bele vagyok vonva a kiválasztási folyamatba is. Száz százalékos a bizalmam a sportigazgatóval szemben, hogy olyan keretet állít össze, amivel el tudjuk érni az alapvető célt, a biztos bennmaradást. Van, hogy nekem is vannak kéréseim, de mindig a sportigazgató dönt. Ez így működik ennél a klubnál. Spandler Csaba kiváló személyiség az öltözőben és a pályán is pozitív karakter. Nagyon jó játékos, ismeri a bajnokságot. Berki Marcell fiatal játékos, fokozatosan ismerjük meg őt. Látjuk, hogy milyen kvalitásai vannak. Hiszek abban, hogy olyan játékos, aki a pályán nagymértékben hozzá tud tenni a csapat teljesítményéhez ebben a szezonban. Franck Bambock számára nagy váltás, hogy a francia labdarúgásból érkezik. Azt mondja, itt intenzívebbek az edzések, mint ahogy azt korábban tapasztalta. Az adaptálódás folyamatában van, próbál hozzászokni a stílushoz, amit mi játszunk. Kell még neki egy kis idő, de kiváló játékos.

Zeke Márió érett játékossá vált a kecskeméti kölcsön alatt

Fotó: NAGY NORBERT

Építkezik, fiatalít a Vidi. Sok ifjú labdarúgóval dolgozik együtt a vezetőedző.

- Energiát adnak nekem a fiatalok. Edzőként akkor vagyok elégedett, ha fejlődünk a játékban a mérkőzéseken, illetve, amikor a fiatal játékosokat be tudjuk építeni a csapatba. Jó érzés, amikor tévén nézek egy meccset valamelyik nagy ligából, és látok olyan labdarúgókat, akiket én edzettem fiatalon. Élvezetes fiatalokkal foglalkozni. Meg kell találni az egyensúlyt: legyünk fiatalok, de eredményesek. Bízom benne, hogy velük együtt lesz erős csapatunk.

Az átigazolási ablak szeptember elején zárul, vagyis még bőven van ideje a Fehérvár FC-nek tovább alakítania a játékoskeretet. Elképzelhető, hogy lesznek még távozók, s érkezhetnek is futballisták.

- A keretünk még nem teljes száz százalékig. Még történhetnek változások. Három sérültünk is van, de úgy érzem, jól nézünk ki.

Fiola Attila külön tréningezett, egyéni munkát végez. A szezon rajtján még nem lesz bevethető állapotban, néhány héttel később lesz csak alkalmas a játékra.

A többiek is keményen, sőt, harcosan dolgoznak az edzéseken.

- Nagyon jó a csapat mentalitása, az atmoszféra is rendben van. A játék stílusa pedig folyamatosan fejlődik. Minden héten beszélnünk kell a játékosokkal arról, hogy mit várunk tőlük. Csapatépítő programok is segítik a kohézió kialakulását, de a fegyelmezettséget is fenn kell tartanunk. Ezekért dolgozni kell. Minden játékosunk megértette, hogy az előző idényben ugyanabban az időben voltak pályán egymás mellett, most azonban együtt, csapatként kell játszani. Ez az egység, ami a kulcs lehet számunkra. Amikor ideérkeztem, nem láttam még a Fehérvár identitását. Szeretném megadni a csapatnak ezt a tartást. Fiatal, ambiciózus játékosokkal teli keret van itt, intenzív, előretörő játékot játszunk, olyan futballal szeretnénk előrukkolni, amelyre büszkék lehetnek majd a szurkolóink. Az Eszék elleni edzőmeccsen is látszott, hogy nem kellemes ellenünk játszani. Néha úgy érezhette az ellenfél, hogy eggyel több játékossal vagyunk a pályán. Nem azt mondom, hogy jobbak voltunk, mint az Eszék, de intenzíven futballoztunk, s ez az a mentalitás, amit minden meccsen szeretnék látni a csapattól.