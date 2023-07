Egy igen késői góllal kerekedett felül a nagy múltú fővárosi együttes vendéglátóin, pedig a mérkőzésből már csak percek voltak hátra.

Kissé visszafogottan kezdett az AFC, és már a találkozó 4. percében egy szerencsétlen mozdulat után előnyhöz jutottak a vendégek. Ezt követően azonban aránylag hamar túlléptek ezen Tóth Balázs vezetőedző tanítványai, negyedóra elteltével bátrabban játszottak, és Farkas Aurél akár egyenlíthetett volna, ám Dúzs Gellért nagyot védett.

A szünet után Nagy Zoárd találata meghozta az egalizálást, majd ahogy fogyott az idő egyre inkább a levegőben lógott a sárga-kékek vezető gólja is. Ziccereiket azonban kihagyták, a kispestiek pedig a hajrában Kerezsi Zalán révén, mondhatni a semmiből bevették Pécsi Ármin kapuját, és ez a győzelmüket jelentette.

- A látottak alapján minimum egy pontra rászolgáltunk. Peches öngóllal gyorsan hátrányba kerültünk, de negyedóra után talpra álltunk, átvettük a kezdeményezést és akár egyenlíthettünk is volna. A Honvéd kontrákra játszott, de a szünetig igazából egyetlen komoly helyzete volt, mikor Pécsi Ármin bravúrral hárította Kerezsi Zalán lövését. A szünetben átbeszéltük a dolgokat, a második játékrész elején pedig villámgyorsan egyenlítettünk. Ettől kezdve egyértelműen domináltunk, ziccereink voltak, érett a vezető találatunk, Dúzs Gellértnek több bravúrt is be kellett mutatnia. A hajrában azonban megbosszulta magát figyelmetlenségünk, és ahelyett, hogy megnyertük volna a mérkőzést, még a döntetlen is kicsúszott a kezünkből. A játékunk a vereség ellenére biztató volt, szép dolgokat csináltunk, sajnálom, hogy nem sikerült a bravúr. – értékelte az összecsapás Tóth Balázs.