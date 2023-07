A tavasszal befejeződött szezonban története legnagyobb sikerét érte el a MÁV Előre SC-Foxconn együttese, a Dávid Zoltán vezetőedző által dirigált férfiak az Extraliga második helyén végeztek, és ezzel kivívták a jogot, hogy a nemzetközi porondon is bemutatkozhassanak. A vezetőség célja természetesen az volt, hogy az „ezüstcsapat” gerince együtt maradjon, ám ezzel némi átalakulás történt azért az állományban.

Két sikeres idény után máshol folytatja pályafutását a két albán légiós, Leonardo Doda és Amarildo Deliu, valamint Bibók Balázs és Kholman Norbert is. A szakmai stábból Szabó Gergely másodedző szintén távozott Székesfehérvárról. Fehér Iván erőnléti edző, Kemény Mátyás masszőr és Borsi Andrea mentálhigiéniai tréner is maradt a klub kötelékében. Mindhárman azon dolgoznak a következő idényben is, hogy a gárda fizikailag és szellemileg is maximálisan készen álljon az előttük álló feladatokra.

A tavalyi bajnokságban berobbanó, és a válogatottban is bemutatkozó Ambrus Bence továbbra is a Lokit erősíti, a 22 esztendős center meghatározó játékossá vált csapatának, és mint kiderült, meg sem fordult a fejében, hogy esetleg eligazoljon.

- Számomra nem volt kérdés, hogy maradni szeretnék és nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy a vezetőség is számít rám és közösek a célok. A csapattal együtt nagyon várom a következő szezont, és mindent meg fogunk tenni a legjobb eredményekért a hazai és a nemzetközi sorozatokban is. – hangsúlyozta klubja honlapján.

A 19 esztendős, 198 cm magas feladó-átló, Sebestyén Márton a fiatal tehetségek sorát erősíti.

- Nagyon jó érzés számomra, hogy a következő idényben is a MÁV Előre SC-Foxconn csapatát erősíthetem. Remélem, egyre többször bizonyíthatok a pályán is. Az előzőhöz hasonlóan az előttünk álló szezonhoz is úgy fogunk hozzáállni, hogy meg szeretnénk nyerni mindent, amiben részt tudunk venni. Bízom benne, hogy hasonló, vagy még nagyobb sikerek várnak ránk. – nyilatkozta.

A héten az is eldőlt, hogy a klub két, a magyar válogatott keretében is számításba vett röplabdázója folytatja a megkezdett munkát Dávid Zoltánnal. Pesti Marcell télen érkezett Fehérvárra, de rövid időn belül húzó emberré vált. Sajnos a Fino Kaposvár elleni döntő első mérkőzésén megsérült, de azóta már jobban van, és újult erővel várja a 2023/2024-es szezont.

- Nagyon örülök, hogy tovább tudjuk folytatni a közös munkát a klubbal, mert úgy gondolom, hogy nagyon jó úton indultunk el. Szerencsére a sérülésem ellenére számít rám az edzői stáb és a klubvezetés. Biztos vagyok benne, hogy a közös munka folytatásának meg lesz az eredménye. – fogalmazott a 23 éves feladó-átló.

A mindössze 20 esztendős Szabó Vilmos is marad a MÁV Előre SC-Foxconn csapatában.

- Boldog vagyok, hogy a klub idén is bizalmat szavazott nekem és meg tudtam egyezni a vezetőséggel, mert a klubérdek és az én érdekeim azonosak: a fejlődés. Ehhez Fehérváron minden adott. – mondta a feladó.

Mindenesetre a kék-fehérekre a hazai bajnokságon kívül komoly megmérettetés vár a Challenge Kupában. Az Európai Röplabda Konföderáció (CEV) ugyanis kisorsolta a 2023-2024-es kiírásának párosításait. A luxemburgi eseményen eldőlt, hogy a legjobb harminckét csapat közé kerülésért a MÁV Előre SC-Foxconn a VCA Amstetten NÖ csapatával került szembe, amely Ausztriában az utóbbi években rendre a legjobb öt csapata között végzett.

Az osztrákok elleni párharc első felvonását október 24. és 26. között rendezik Székesfehérváron, míg a visszavágóra október 31. és november 2. között kerül sor idegenben.