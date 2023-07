Hat csapat, közülük négy rendszeres résztvevője a Téli Kupáknak, mérte össze erejét hétvégén a Jordán parkerdőben, ahol a veretlen Felvidék gárdája bizonyult a legjobbnak.

- Az első Nyári Kupát 1980-ban rendezték meg, mivel a kemény tél miatt nem tudták lejátszani az 1979-80-as Téli Kupa összes fordulóját. Akkor úgy volt, nem is lesz több ilyen. Ám következő évben hasonlóan alakult a helyzet, így ismét lettek nyári fordulók is. A sor azonban akkor lezárult – mesélte Fűrész György, polgármester, aki évekkel ezelőtt maga is többször húzott futballcipőt a Téli Kupákon. - 2009-ben vetődött fel az öltet, legyen ismét Nyári Kupa, hiszen nem csak az extrém hidegben lehet extrém körülmények között rúgni a bőrt, de nyáron is a nagy hőségben – folytatta azán a történetet, majd nevetve idézte fel, hogy a résztvevők mindjárt az első alkalommal „belehúztak a jóba”, miután az iskolaudvar forró aszfaltját a tűzoltók fellocsolták: a hideg víz miatt képződött ködben mintegy két órán keresztül alig láttak a játékosok. Ezzel máris bebizonyosodott a Nyári Kupa megrendezésének jogossága.

A sorozat 2015-ig folytatódott, majd hétéves szünet után idén kerítettek sort rá ismét. Ezúttal az is kimondatott, hogy a jövőben minden év július második szombatján, egynapos torna keretében dől el a kupa sorsa. A 30 perces mérkőzések pedig párhuzamosan két pályán folynak majd.